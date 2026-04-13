Zaokret u Mađarskoj prema Hrvatskoj? Jedno pitanje sve će odlučiti

'POVIJESNI ZLOČIN' /

Naša reporterka Ana Mlinarić je u Mađarskoj, gdje prati izbore i analizira što promjena vlasti u Mađarskoj znači za odnose s našom zemljom:

Peter Magyar je danas rekao da nema razloga da ti odnosi budu loši, rekao je da je Viktor Orban napravio povijesni zločin kada je zaoštrio odnose između Hrvatske i Mađarske. Nekada je to bila karta Velike Mađarske koju je Viktor Orban nosio na šalu, a Peter Magyar danas je rekao da to ne predstavlja mađarske pretenzije na hrvatski teritorij. Ključni kamen spoticanja je pitanje energetike. Više pogledajte u videu