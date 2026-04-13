Vrgoračke jagode stigle na tržnice, sad ćemo ih lakše razlikovati od uvoznih! A cijena? Nije dobro

Prve vrgoračke jagode već su stigle na dalmatinske tržnice i brzo nestale sa štandova. Ove godine bit će ih lakše prepoznatljive zahvaljujući novoj ambalaži, no zbog rasta troškova i globalne krize i njihova cijena bit će viša.

Prva berba vrgoračkih jagoda- već je počela. Na dalmatinskim tržnicama moglo ih se naći već za vikend.

"Sve što je došlo na tržnicu, prodano je uspješno i da je daleko više, bilo bi također prodano, dok grčka jagoda koja je bila je ostala. Naša vrgoračka je sva prodana", kaže Berislav Govorko, predsjednik Udruge Vrgoračke jagode.

Na štandovima tržnice zatekli smo samo uvozne jagode čija cijena po kilogramu iznosi od sedam do osam eura.

Rast cijene

Ove godine cijena domaćih jagoda će rasti, kažu proizvođači, pa nas više cijene na tržnicama ne bi trebala iznenaditi.

"Prvo ću reći lanjski podatak, kada smo se sabrali prosjek je bio znači kilograma jagoda ubranog bio je 3,20 ili 3,30 eura, a ove godine ako prosjek ne bude četiri eura. Bojim se za sadnju u jesen, stvarno", kaže proizvođač vrgoračkih jagoda Mate Vujčić.

Tvrde, svoj utjecaj ima i globalna kriza, ali i pad broja stanovnika u vrgoračkom kraju pa time i samih proizvođača.

"Dolazi do poskupljenja gnojiva, poskupljena radne snage, gorivo sve utječe tako da su nam troškovi uvećani u odnosu na prošlu godinu", kaže Govorko.

'Bit će prepoznatljive po zelenoj korpici'

Osim novih cijena vrgoračke jagode prepoznat će se i po novoj ambalaži. Osim kvalitete, po tome će se znatno razlikovati od uvoznih.

"Bit će prepoznatljivo po zelenoj korpici, odnosno plitici kako se stručno kaže. Svim našim članovima udruge osigurana je iz Italije korpica, tako da svi dobili i svi će zapakirati u zelenu korpicu", pojašnjava Govorko.

Berba je tek počela, a pravi i najsočniji plodovi brat će se uskoro, no iza proizvođača stoji -teška godina.

"Što se tiče rada bila je mukotrpna. Bilo je puno kiše. Znači drugi mjesec cijeli je bio u kiši, pa i dio trećega, ali evo napokon smo dočekali lijepo vrijeme koje one obožavaju", kaže Vujčić.

U plastenicima će se raditi punom parom, u šest do osam sati radnici će brati i do 60 kilograma jagoda.

Sezona je tek počela, s toplijim danima bit će ih sve više, a uskoro će, kažu proizvođači stići na tržnice diljem zemlje.