Uvozne jagode stigle na tržnice, a kad će domaće? 'S obzirom na sve što se događa...'

Na tržnice i u trgovine stigle su jagode. I to one uvozne jer domaće još nisu sazrele. Jagode su razveselile kupce, ali ne i cijena koje su veće nego lani. A kada će domaće? Reporterka RTL-a Danas, Maja Lipovšćak Garvanović, razgovarala je s proizvođačem iz okolice Zagreba, Stankom Kovačevićem.

U vašem plasteniku prebrojali smo ih svega negdje pet ili šest. Koliko ih ima i kada će u prodaju?

Dobro, na samom početku su, par komada je već nešto crveno. Da će krenuti u prodaju, to će proći vjerojatno još tri tjedna, možda i četiri, ne znam.

Jeste razmišljali o cijeni ove godine?

Kako ne, o cijeni uvijek razmišljam. Cijena će se sama formirati.

Hoće biti veća ili viša ili niža u odnosu na lanjsku?

Je li za očekivati niža, ne bih rekao, s obzirom na sve što se događa u svijetu. Vjerujem da će biti nešto viša, ali neznatno viša. Vjerujem da će tako biti.

Što se tiče same količine ove godine, možemo li sada nekako špekulirati hoće li uroda biti više ili manje? Imali ste i nevrijeme neki dan, kakva je situacija?

Da, ovo nevrijeme koje je bilo nije utjecalo direktno na količinu jagoda. Mraz zna utjecati na količinu jagoda, ali i on je još upitan. Ako neće biti mrazeva i ako neće biti više ovakvog nevremena, pretpostavljamo da neće. Da, stanje je dosta dobro, moglo bi biti jagoda.

Više nego lani?

Ja mogu reći za sebe, kod mene bi možda bilo više, da.

Što se tiče ovog nevremena, pretrpjeli ste neke štete. Koliko će to zapravo utjecati na proizvod?

Plastenike mi je polomio taj vjetar. Šteta je sigurno značajna, mjeri se u par tisuća eura. Šteta je i na foliji koja je potrgana, pa onda i sav ukupni posao koji se mora napraviti. Pa ima nešto štete i na jagodama.

Za tri ili četiri tjedna kada počinje prodaja, gdje kupci mogu kupiti jagode? Prodajete po Zagrebu ili u Soblincu?

Ja osobno nemam više nijedan štand u Zagrebu, imao sam prije, davno.

Visoke cijene?

Nisu visoke cijene, nego je način dobivanja štandova bitno izmijenjen, tako da sam odustao od toga. Moje jagode će se moći nabaviti ovdje, kod mene na imanju. Ljudi već znaju, tu je samobranje najinteresantnije, tako da jako puno ljudi dolazi na samobranje. Ali još nisu jagode za samobranje, sačekat ćemo još malo.