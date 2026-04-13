'IMA NAZNAKA' /

Hrvat koji je ušao u mađarski parlament: 'Nadam se da će se poboljšati odnosi s Hrvatskom'

Magyarova stranka Tisza ima i dvotrećinsku većinu u parlamentu, pa će Magyar odluke glatko donositi

13.4.2026.
19:16
RTL Danas
Vođa oporbe Peter Magyar uvjerljivo je na parlamentarnim izborima pomeo dosadašnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana, a u mađarski parlament ušao je i Hrvat Ivan Gugan. Za RTL Danas rekao je da je uvjeren je da će nakon izbora doći do promjena. 

"Ja se nadam da će se poboljšati odnosi između Hrvatske i Mađarske, da će se ta otvorena pitanja končano riješiti, a za to ima i naznaka na tom obraćanju budućeg premijera Magyara nakon pobjede jer je posebno zahvalio premijeru Andreju Plenkoviću što ga je pozdravio", rekao je Ivan Gugan, nositelj liste Hrvatske državne samouprave.

Peter MagyarMađarskaIvan GuganHrvatska
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
