Evo što je rekao Magyar nakon što je pobijedio Orbana: 'Oslobodili smo Mađarsku'

Oslobodili smo Mađarsku i riješili se režima Viktora Orbana, rekao je u nedjelju čelnik oporbene stranke Tisza Peter Magyar u pobjedničkom govoru nakon osvajanja dvotrećinske većine na mađarskim parlamentarnim izborima.

Mađarski dugogodišnji nacionalistički čelnik Viktor Orban u nedjelju je priznao poraz nakon 16 godina na vlasti.

Po rezultatima nakon prebrojanih 97,74 posto glasova, Magyarova Tisza imat će 138 mjesta u parlamentu od njih 199, dok će Fidesz dobiti 55.

Treća parlamentarna stranka bit će Naša domovina sa šest mandata.

"Uspjeli smo“, rekao je Magyar uz ovacije pristaša u Budimpešti, dodajući: "Tisza i Mađarska su pobijedile na ovim izborima.“

"Zajedno smo oslobodili Mađarsku i riješili se Orbanovog režima“, kazao je.

Dodao je da to ne bi bilo moguće bez naroda, naglasivši da nikada u povijesti demokratske Mađarske nije glasalo toliko ljudi.

Rekordna izlaznost

Izbore je obilježila rekordna izlaznost. Podaci od 18,30 sati, pola sata prije zatvaranja birališta, pokazali su da je glasalo 77,8 posto birača, u odnosu na 67,8 posto prije četiri godine.

Tisza nije samo pobijedila na izborima, rekao je, dodajući da svi znakovi upućuju na snažnu dvotrećinsku većinu u Nacionalnoj skupštini. To znači miran i učinkovit prijenos vlasti, kazao je.

Magyar je istaknuo da je Orbanov režim učinio sve što je mogao kako bi pokušao zaustaviti Tiszu, tvrdeći da je obavještajna služba korištena protiv njegove stranke te da je njegovom pobjedom "istina pobijedila laži".

Mađari su rekli "da Europi", istaknuo je. Njegovi pristaše uzvikivali su "Europa, Europa" i "Rusi odlazite".

Nova vlada ima veliki zadatak pred sobom, najavio je okupljenima i pozvao ih da večeras mirno slave, prije nego što sutra započnu "ozdravljenje" zemlje.

Kazao je da će njegova stranka svaki dan raditi kako bi zaslužila povjerenje koje joj je dano ovom pobjedom.

Magyar je također pozvao Viktora Orbana da od sada do formalnog odlaska s dužnosti ne poduzima nikakve radnje koje bi ometale rad nove vlade kada se formira.

Naglasio je i da "marionete" Orbanove vlade moraju otići i da se državne institucije moraju reformirati.

