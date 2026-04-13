Dodik razočaran nakon Orbanovog debakla, reagirao i bliski saveznik: 'On je kao feniks'

Dio političara iz Bosne i Hercegovine pridružio se čestitkama Peteru Magyaru na velikoj pobjedi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, no to do ponedjeljka ujutro nije učinio nitko iz vladajućih struktura u Republici Srpskoj u kojima su Viktora Orbana vidjeli kao važnog saveznika.

Lideru stranke Tisze nakon objave izbornih rezultata čestitke su uputili ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i čelnik HDZ BiH Dragan Čović. "Dok Bosna i Hercegovina nastavlja raditi na svom putu, radujem se snažnoj suradnji i dobrim odnosima između naših vlada i naših naroda u narednom periodu", napisao je uz čestitku Magyaru Čović u objavi na društvenoj mreži X.

Konaković je u svojoj čestitci naznačio kako bi ovo mogao biti početak novih i boljih odnosa BiH i Mađarske na međudržavnoj razini. "Radujemo se novom poglavlju u odnosima Bosne i Hercegovine i Mađarske, temeljenom na međusobnom poštovanju, istinskom partnerstvu i zajedničkim europskim vrijednostima" napisao je Konaković, također u objavi na X nalogu.

Dodik i saveznici razočarani

Odnosi između Sarajeva i Budimpešte odavno su zahladili nakon što je vlast koju je kontrolirao Orban počela otvoreno protežirati suradnju s bivšim predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Budimpešta se pri tom odlučno protivila svakoj raspravi o sankcijama za Dodika na europskoj razini u razdoblju kada je on otvoreno prijetio secesijom RS i svojim potezima odnosno donošenjem protuustavnih zakona 2025. godine doveo BiH na rub oružanih sukoba.

Dodik se opetovano hvalio dobrim odnosima s Orbanom pa je sudjelovao u i njegovoj kampanji za parlamentarne izbore pozivajući Srbe u Mađarskoj da glasaju za Fidesz. Odnosi na međudržavnoj razini drastično su pogoršani nakon što je Mađarska 2024. na Općoj skupštini UN odbila podržati rezoluciju o prograšenju 11. srpnja međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

Konaković je zbog toga otkazao planiranu suradnju ministarstava vanjskih poslova dvije države u obuci diplomata iz BiH i taj posao povjerio Češkoj. Ministar vanjskih poslova BiH tada je naznačio kako će s Ministarstvom vanjskih poslova Mađarske surađivati samo onoliko koliko je to nužno.

Jedini političar iz RS koji se očitovao o rezultatima parlamentarnih izbora u Mađarskoj bio je Nenad Stevandić, predsjednik entitetskog parlamenta i bliski Dodikov saveznik. U svojoj je objavi morao priznati kako je Orban "izgubio političku bitku" ali je uz to dodao kako je odlazeći mađarski premijer "udario temelje europskog suverenizma, antimigrantske i antiratne politike" te "izlio i temelje srpsko-mađarskog prijateljstva".

"Politički je (Orban) ostao u poziciji feniksa. Džentlmenski je priznao poraz. Magyar je njegov učenik. Odlazili ili opet počinje", također je naveo Stevandić.

Čestitku Magyaru na pobjedi zato je uputio Igor Crnadak, šef kluba oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) u parlamentu RS, izražavajući nadu kako će to pomoći i smjeni vlasti u RS na predstojećem izborima koji će se u BiH održati u listopadu.

"Iskrene čestitke narodu Mađarske. Uzeli su stvar u svoje ruke, napravili maksimalnu izlaznost i izabrali promjene. RS spremna je za isto takvo dostignuće 4. listopada ove godine. Narod Mađarske je pokazao da, kada imate volju i stvarnu želju da odredite vlastitu budućnost, onda u tome i uspijete", napisao je Crnadak.

Slavlje u centru Novog Sada

Nekoliko desetaka osoba slavilo je nedjelju navečer u središtu Novoga Sada pobjedu mađarske oporbene stranke Tisza i poraz dosadašnjeg vladajućeg Fidesza Viktora Orbana, a zadovoljstvo ishodom izbora u Mađarskoj izrazila je i saborska zastupnica iz Srbije Jasna Vojnić zbog osvajanja zastupničkog mandata predstavnika Hrvata u Mađarskoj Ivana Gugana, prenijeli su mediji u Vojvodini.

Više desetaka građana Novoga Sada okupilo se oko 22 sata u središtu grada i uz glazbu i povike „Pumpaj“, što je moto građanskih prosvjeda u Srbiji, slavilo kraj šesnaestogodišnje vlasti Viktora Orbana u Mađarskoj, objavio je novosadski portal "021.rs". Isti medij prenosi izjavu znanstvenika Fakulteta političkih znanosti Nikole Ilića da je poraz Orbana na parlamentarnim izborima loša vijest za predstavnike vlasti u Srbiji, koji su sa njim njegovali prijateljske odnose, i da taj događaj može pozitivno utjecati na srpske građane.

"Orban je bio blizak sa Srpskom naprednom strankom (SNS). Oni gube nekoga iz EU tko će njima izlaziti u susret. To je loše za našu vlast, ali nije loše za građane naše zemlje", kazao je Ilić agenciji Beta.

'Važan trenutak za Hrvate'

Pozitivno na ishode izbora u Mađarskoj reagirala je i saborska zastupnica i čelnica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Jasna Vojnić zbog osiguravanja manjinskog zastupničkog mandata predsjednika Hrvatske državne samouprave Ivana Gugana. "Ovo je važan trenutak ne samo za Hrvate u Mađarskoj nego i za Republiku Hrvatsku, jer svaki snažan glas pripadnika našeg naroda izvan domovine znači snažnije veze, više razumijevanja i bolje odnose između dviju država", poručila je Jasna Vojnić.

Čestitke je čelniku pobjedničke stranke u Mađarskoj Tisza uputio i predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Bálint Pásztor koji je ustrajno podržavao Viktora Orbana i pozivao Mađare u Vojvodini da glasuju za njegov Fidesz.

Njihovo je izaslanstvo pratilo objavljivanje izbornih rezultata u sjedištu Fidesza u Budimpešti. "Zahvaljujem se svakom vojvođanskom Mađaru koji je iskoristio svoje pravo glasa! To znači više od 60.000 glasova – gotovo kao jedan su stali uz Fidesz", naveo je Pasztor.

Hvala Fideszu i Viktoru Orbanu na nacionalnoj politici koju su gradili u proteklih 16 godina: što možemo biti (mađarski) državljani, što su se razvijale naše institucije i što smo mogli realizirati program ekonomskog razvoja, širom Karpatskog bazena, dodao je u svojoj objavi Pasztor.

