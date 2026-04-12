Pogledajte tužne izraze lica Viktora Orbana nakon izgubljenih izbora: 'Ovo je bolno'

Peter Magyar pobijedio je na izborima u Mađarskoj i time prekinuo 16-godišnju vlast Viktora Orbana, koji je kazao da su ovi rezultati 'bolni, ali jasni'.

"Dragi prijatelji, izborni rezultati još nisu konačni, ali su razumljivi i jasni. Izborni rezultat je za nas bolan, ali je jasan. Nismo dobili povjerenje ni odgovornost da vodimo zemlju", rekao je Orban i dodao da je čestitao pobjedniku.

U obraćanju članovima Fidesza nakon izbora, Orban je djelovao vidno razočaran rezultatom, a na momente je izgledalo kao da će zaplakati. U tom izrazito emotivnom govoru, zahvalio je svim glasačima i ljudima koji su neumorno vodili kampanju.

Cijeli njegov govor pogledajte u nastavku: