Oglasio se Plenković: 'Čuo sam se s Magyarom, poželio sam mu...'
'Vjerujem da ćemo nastaviti i kvalitetnu suradnju između HDZ-a i TISZA-e', napisao je
Premijer Andrej Plenković oglasio se na X-u i poručio da se čuo s Peterom Magyarom i čestitao njemu i stranci Tisza na uvjerljivoj pobjedi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.
"Uz jasan mandat mađarskih birača poželio sam mu brzo i uspješno formiranje nove vlade te puno uspjeha u radu.
Radujem se daljnjem jačanju suradnje Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnoj, tako i na europskoj razini. Naš je cilj unaprijediti politički dijalog između Hrvatske i Mađarske, produbiti gospodarsku i energetsku suradnju te otvorena pitanja rješavati u dobrosusjedskom i partnerskom ozračju", napisao je pa dodao:
"Vjerujem da ćemo nastaviti i kvalitetnu suradnju između HDZ-a i TISZA-e, kao sestrinskih stranaka u okviru Europske pučke stranke."
Sve najnovije informacije o izborima u Mađarskoj čitajte OVDJE.
Tko je Peter Magyar donosimo OVDJE.