STIŽU ČESTITKE /

Oglasio se Plenković: 'Čuo sam se s Magyarom, poželio sam mu...'

Oglasio se Plenković: 'Čuo sam se s Magyarom, poželio sam mu...'
Foto: X Andrej Plenković

'Vjerujem da ćemo nastaviti i kvalitetnu suradnju između HDZ-a i TISZA-e', napisao je

12.4.2026.
22:11
X Andrej Plenković
Premijer Andrej Plenković oglasio se na X-u i poručio da se čuo s Peterom Magyarom i čestitao njemu i stranci Tisza na uvjerljivoj pobjedi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

"Uz jasan mandat mađarskih birača poželio sam mu brzo i uspješno formiranje nove vlade te puno uspjeha u radu.

Radujem se daljnjem jačanju suradnje Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnoj, tako i na europskoj razini. Naš je cilj unaprijediti politički dijalog između Hrvatske i Mađarske, produbiti gospodarsku i energetsku suradnju te otvorena pitanja rješavati u dobrosusjedskom i partnerskom ozračju", napisao je pa dodao:

"Vjerujem da ćemo nastaviti i kvalitetnu suradnju između HDZ-a i TISZA-e, kao sestrinskih stranaka u okviru Europske pučke stranke."

Sve najnovije informacije o izborima u Mađarskoj čitajte OVDJE.

Tko je Peter Magyar donosimo OVDJE

Andrej Plenković, Izbori U Mađarskoj, Peter Magyar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
