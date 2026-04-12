Tko je Peter Magyar? Bivši Orbanov suradnik čiju su karijeru uzdrmali skandali sa ženama

Peter Magyar ostvario je povijesni trijumf na izborima i svrgnuo Viktora Orbana s čela Mađarske nakon šesnaest godina neprekidne vlasti.

Iako je sada Orbanov najveći politički protivnik, Magyar je svoju političku karijeru započeo upravo u njegovoj stranci Fidesz.

Magyar (44) po struci je odvjetnik, a još od malih nogu okružen je politikom. Sin je istaknutih odvjetnika, krsni kum mu je bivši predsjednik Mađarske, Ferenc Madl, dok mu je prijatelj iz djetinjstva Gergely Gulyas, koji danas obnaša dužnost predstojnika Orbanovog ureda.

Bivši Orbanov pristaša

Tijekom studija na pravnom fakultetu, Magyar se pridružio Orbanovoj stranci Fidesz i ostao joj odan više od dva desetljeća. Kao mladi odvjetnik brzo je napredovao kroz stranačke redove uz još jednu aktivisticu, Judit Vargu s kojom se vjenčao 2006. godine.

Nakon pobjede Fidesza na izborima 2010., Magyar se zaposlio u ministarstvu vanjskih poslova, a nakon toga se sa suprugom preselio u Bruxelles. Ondje je godinama gradio karijeru diplomata, dok se njegova supruga uspinjala ljestvicom do pozicije ministrice pravosuđa.

Po povratku u Budimpeštu, Magyar je postao neizostavan dio upravnih odbora državnih tvrtki, uživajući u svim privilegijama sustava koji danas želi srušiti.

Magyarova prijelomna točka

Magyar i Varga razveli su se 2023. godine, a njihovu je rastavu ubrzo zasjenio niz skandala koji su potresli Mađarsku. Doznalo se da je tadašnja predsjednica, Katalin Novak, pomilovala čovjeka osuđenog za prikrivanje pedofilije u jednom sirotištu.

Predsjednica je, pod pritiskom javnosti, podnijela ostavku, a isto je učinila i Varga, koja je kao ministrica pravosuđa potpisala pomilovanje.

Uslijedio je težak period za Orbanovu stranku, a Magyar je tada povukao radikalan potez. Napustio je sve funkcije, izašao iz Fidesza i preko noći postao simbol otpora.

"Oni koji uistinu drže moć pokušavaju se sakriti iza ženskih suknji", poručio je, optuživši Orbana da je žrtvovao suradnice kako bi spasio korumpiranu strukturu.

Skandali s bivšom suprugom

U proljeće 2024. Magyar je skupio veliku popularnost i počeo se predstavljati kao vođa oporbe. U to je vrijeme objavio dvominutnu snimku svoje bivše supruge, tada već bivše ministrice pravosuđa, koju je potajno snimio.

Na snimci se čuje Varga koja govori kako Orban i njegovu suradnici opetovano pritišću pravosuđe da mijenjaju dokaze u sudskom postupku protiv nekih vladinih dužnosnika, kojima se sudilo zbog primanja mita. Magyar je time javnosti htio dokazati korumpiranost vlasti i javnosti se prikazati kao oslobodilac režima.

Njegova bivša supruga je, nakon objavljivanja snimke, optužila Magyara za zlostavljanje, rekavši da je silom izvukao sporne riječi iz nje. Kazala je da ju je on uputio što da govori kako bi to mogao iskoristiti za vlastite političke poene.

Nove tajne snimke

Skandal s bivšom suprugom nije bio jedini problem za Magyara. Nove audiosnimke pojavile su se u javnosti u studenom 2024. godine, na kojima on vrijeđa svoje birače.

Snimke je objavila njegova bivša djevojka Evelin Vogel s kojom je bio u vezi nakon razvoda. Magyar je demantirao točnost snimki te je objavio audiozapis u kojoj Vogel od njega traži novac za šutnju.

Preuzimanje Tisze

Između veljače i ožujka 2024. Magyar je održao nekoliko protuvladinih prosvjeda koji su okupili desetke tisuća ljudi. Upravo je tijekom jednog od tih prosvjeda Magyar, ponovno upirući prstom u raširenu korupciju i Orbanovo loše upravljanje gospodarstvom, objavio pristupanje u stranku Tisza.

Ta je stranka desnog centra utemeljena 2020. godine, a do tada je bila u potpuno irelevantna na mađarskoj političkoj sceni.

S manje od tri mjeseca za provođenje izborne kampanje, Tisza je na europskim izborima u lipnju 2024. osigurala 29,6 posto glasova, uspjevši izabrati sedam zastupnika u Europskom parlamentu. Fidesz je osvojio 44,8 posto, ali do jeseni 2024. Magyarova stranka već je pretekla Orbanovu u anketama. Uspon Tisze kroz godine se nastavio, donijevši Magyaru pobijedu na današnjim izborima.

