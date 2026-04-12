Susjedi ruše rekorde po izlaznosti, redovi su ogromni: Tko će pobijediti?

Mađarska danas odlučuje na izborima hoće li nastaviti 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana (stranka Fidesz) ili vlast dati Peteru Magyaru koji predvodi stranku desnog centra Tisza.

Ključni događaji:

u 6 sati otvorena birališta u Mađarskoj, očekuje se velika izlaznost

u 11 sati izlaznost je bila 37,98 posto birača (2022.godine 25.77 posto), u 13 sati glasalo više od 54 posto

Viktor Orbán: Cijeli svijet sada prati što Mađari rade

Péter Magyar glasovao i poručio: Tisza i Mađarska će pobijediti

Reporterka RTL-a Danas Ana Mlinarić pitala Viktora Orbana o Janafu, pogledajte kako je reagirao

Sve o izborima u Mađarskoj.

PRATITE TIJEK DOGAĐAJA:

Povijesni izbori

16.15 - Mađari će ispisati povijest na izborima kada odaberu "između Istoka i Zapada", a oporbena stranka Tisza će pobijediti, rekao je vođa stranke Peter Magyar novinarima nakon što je glasao na biračkom mjestu u Budimpešti.

Orban, euroskeptični nacionalist, razvio je model "neliberalne demokracije" koji Trumpov pokret Make America Great Again (MAGA) i njegovi pristaše u Europi smatraju uzorom. No, mnogi Mađari sve su umorniji od 62-godišnjeg Orbana nakon tri godine ekonomske stagnacije i rastućih troškova života, kao i izvješća o oligarsima bliskim vladi koji gomilaju sve više bogatstva.

Ankete su pokazale da Orbanova stranka Fidesz zaostaje za novopečenom oporbenom strankom desnog centra Petera Magyara Tisza za 7 do 9 postotnih bodova, dok je Tisza na oko 38-41 posto. Glasanje na izborima za parlament sa 199 mjesta započelo je u 6 sati ujutro po lokalnom vremenu i trebalo bi završiti u 19 sati.