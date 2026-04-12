Rekordna izlaznost na izborima u Mađarskoj: Analitičari prednost daju jednom kandidatu

Završili su povijesni izbori u Mađarskoj, a dva sata prije zatvaranja birališta ostvarena je rekordna izlaznost. Oba stožera tvrde im ta izlaznost ide na ruku, dok analitičari tvrde da je ta vijest pozitivna za Petera Magyara, a manje ide u korist Viktoru Orbanu.

Ipak, bilo kakvo prognoziranje još uvijek je samo nagađanje. Treba imati na umu da Mađarska ima vrlo kompliciran izborni sustav, a sve će biti jasnije nakon što izađu prvi privremeni rezultati. Analizu reporterke RTL-a Danas pogledajte u videu.