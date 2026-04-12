Mađarska bira između Rusije i EU! Orbana pitali što ako izgubi: Ovako je odgovorio

NAPETI IZBORI /

Povijesni izbori u Mađarskoj upravo su završili. Građani su birali između aktualnog premijera Viktora Orbana, koji je na vlasti 16 godina, i njegova protukandidata Petera Magyara.

Oboje su uvjereni u pobjedu, a odaziv je rekordan. Do 17 sati glasalo je više od 74 posto birača, odnosno pet i pol milijuna ljudi.

Za mnoge građane, ali i analitičare ovo su izbori između Istoka i Zapada, Rusije ili Europske unije.