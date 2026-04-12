Vatrogasci na rubu snaga: Zbog prevelikog broja požara zabranili spaljivanje na otvorenom

Šibenski vatrogasci do daljnjeg zabranjuju spaljivanje na otvorenom prostoru za područje cijele Šibensko-kninske županije! Odlučili su to zbog povećane opasnosti od izbijanja požara, te većeg broja požara na otvorenom prostoru. Pa smo zato provjerili koliko je požara bilo ove sezone.

Od početka godine do 31. ožujka vatrogasci su u cijeloj Hrvatskoj zabilježili 1719 požara na otvorenom, što je 4 posto više nego lani. Loša vijest uoči protupožarne sezone pred ljeto je povećanje broja požara na otvorenom prostoru te raslinja pa su do danas zračne snage gasile 8 požara s ukupno 13 protupožarnih zrakoplova.

Opožarena površina iznosi 2304 hektara što je, srećom, smanjenje za gotovo 10 posto.

O zabrani spaljivanja na otvorenom razgovarali smo sa zapovjednikom Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, Darkom Dukićem.

Zašto je donesena ova odluka i do kada će biti na snazi?

Ova je odluka privremena, ovakvu smo odluku donosili i prije nekoliko dana kada je bila jaka orkanska bura, a jučer je donesena ova odluka kada je vrijeme bilo dosta lijepo, možemo tako reći. Građanstvo je bilo po poljima i u okolici, a za vatrogasce je bio dosta težak dan. Devet požara otvorenog prostora, većih požara i jednostavno smo morali prekinuti taj slijed. Od samog početka ove godine, 188 požara otvorenog prostora. Kad pogledamo samo 12 dana travnja, imali smo 55 požara otvorenog prostora i jučer smo na takvim požarima angažirali 86 vatrogasaca, kako profesionalnih, tako i velik dio dobrovoljnih. Odluka o pojačanom angažmanu donesena je zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i vjetra, jer jednostavno moramo zaustaviti toliki broj požara.

Koliko je požara u ovom prvom tromjesečju nastalo, barem približno, zbog radova u polju?

Nastao je veliki broj požara, što je vidljivo i iz policijskog izvješća objavljenog jutros. Imamo poznate počinitelje, a na mnoge druge se sumnja. Suradnja s policijskom upravom je jako dobra te se radi na otkrivanju uzroka svih događaja koji su se dogodili.

Visoke kazne

Kazne za izazivanje požara nisu bezazlene, a kreću se od 130 do 2.000 eura. Za izazivanje požara koje je prouzrokovalo veću materijalnu štetu ili ugrozu za ljude, kazne su i do 20.000 eura, ali i 60 dana zatvora.