Hrvatska spremna za požarnu sezonu: ZTC nakon remonta isporučio i posljednji Air Tractor

Zrakoplovno-tehnički centar izvijestio je da je svih šest Air Tractora spremno za protupožarnu sezonu.

U petak je Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu predan posljednji protupožarni zrakoplov Air Tractor AT-802, čime su završeni radovi na svih šest Air Tractora.

Na avionima su obavljeni godišnji pregledi i modernizacija vodenog sustava, a ističu da su radovi dovršeni i prije ugovorenih rokova. Do sada je, u sklopu priprema za protupožarnu sezonu 2026., ZTC Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu predao 4 zrakoplova Canadair CL-415.

'Sustavni rad, iskustvo i predanost'

"Završetkom radova na svih šest Air Tractora ZTC potvrđuje pouzdanost u održavanju protupožarne flote, koja je posebno došla do izražaja posljednje tri godine. Rezultat je to sustavnog rada, iskustva i predanosti naših zaposlenika“, rekao je predsjednik Uprave Ivica Vidović.

Istaknuo je i kako cilj ZTC-a ostaje isti – osigurati Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu maksimalnu raspoloživost protupožarne flote.

Poboljšanje dinamike isporuke

Iz ZTC-a ističu da je, iz petogodišnjih statističkih podataka ZTC-a o isporukama protupožarnih aviona HRZ-u, vidljivo znatno poboljšanje dinamike isporuke od 2023. Ove godine prvi put je svih šest Air Tractora isporučeno prije polovice travnja.

Uz radove na hrvatskim zrakoplovima, u ZTC-u se obavljaju i godišnji pregledi i bojanje inozemnih zrakoplova Air Tractor.

"Ponosni smo što smo, nakon kratkotrajnog prekida, ponovno uspostavili suradnju s međunarodnim poslovnim partnerima, čime potvrđujemo stručnost i konkurentnost ZTC-a na globalnom tržištu“, poručio je predsjednik Uprave Ivica Vidović.

