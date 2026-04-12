Nova nogometna filozofija: Nije bitno kako pucaš, nego tko ti uzme bilješke

A koliko je ovaj svijet postao uvrnut i kako ništa više nije kako je bilo govori i jedna stvarno dobra vijest - koja je moguća samo u Alisinoj zemlji čudesa!

Da Bosna i Hercegovina pobijedi Italiju i plasira se na Svjetsko prvenstvo to je stvarno za anale svjetskih nogometnih prvenstava ali za anale svih nogometnih anala, za naslovnicu tog svjetskog nogometnog anala je ovaj nenogometni potez

Afana Čizmića inače jednog od najboljih strijelaca juniorske momčadi Čelika iz Zenice. Afan je na ovoj utakmici presudnu ulogu odigrao kao - sakupljač lopti. Naime svaki golman se za izvođenje jedanaesteraca pripremi tako da si napravi šalabahter s navikama protivničkih igrača, pucaju li više u lijevu ili desnu stranu, po zemlji ili gađaju rašlje.

Međutim talijanski golman slavni Gianluigi Donnarumma uoči izvođenja jedanaesterca ostao je bez svog šalabahtera.

U trenutku dok se izvodio prvi penal, Afan je dotrčao do Donaruminog ručnika gdje se nalazio šalabahter i.. ukrao ga.

Bude li Afan išao sa svojom reprezentacijom u Ameriku sad već komotno možemo očekivati četvrtfinalni susret s Hrvatskom. Samo onda i mi moramo imati nekog malog lopova kraj stative.

U svakom slučaju još jedna pouka iz Alisine zemlje čudesa je da - krađa isplati.