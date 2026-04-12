Kriptovalute, lažni doktori i ljubavne obmane, a šteta je golema: Kako je došlo do toga?

Slavonci su na meti prevaranata. Lažni financijski savjetnici, brokeri i liječnici u nekoliko su otkrivenih slučajeva građene oštetili za više desetaka tisuća eura.

Policija je neke počinitelje otkrila, za nekima traga, a građane poziva na oprez pri komunikaciji i transakcijama računalnim i mobilnim aplikacijama.

E-mailom i mobilnom aplikacijom lažni financijski savjetnik i broker kontaktirali su 66-godišnjaka s područja Našica te ga obećanjima o novčanoj zaradi naveli da im uplati 60 tisuća eura.

Kada je zatražio isplatu zarade rekli su mu da uplati još 20 tisuća.

"Kažem da je naivan, kome se može vjerovati danas, osim bankama, znači svi oni telefonski pozivi, kućne posjete, najave, dobit ćeš ovo, dobit ćeš kamatu ovako, sve je to laž", kaže Milan iz Našica.

"Oprostite, ali baš u tim sferama se ne bih nikada kretala, a i nemam toliko", kaže Verica iz Našica.

Prijevara kriptovalutama?

Slična prijevara i na području Belišća gdje je žrtva privučena obećanjima o zaradi trgovanjem kriptovalutama. 58-godišnjak je sa svog bankovnog računa u više novčanih transakcija uplatio gotovo 40 tisuća eura, a potom shvatio da je prevaren.

"Ljudi nasjednu, pogotovo danas u ovoj krizi, mirovine male, novaca nema nešto previše u opticaju i onda ljudi pokušaju svašta", kaže Zdravko iz Belišća.

"Definitivno znam da od toga nitko se nije obogatio, nitko nikada ništa nije dobio – od toga žive samo drugi", kaže Josip iz Belišća.

"Trebaju paziti, pitati mlađe ako ne znaju baratati društvenim mrežama, neka izvole oko sebe mlade pitati, paziti, a ne nasjedati na takve banalne stvari", kaže Ivanka iz Belišća.

Policija je ušla u trag prevarantima u ovim slučajevima državljanima Cipra i Mađarske, a još traga za lažnim liječnikom koji je 79-godišnju Đakovčanku doveo u zabludu pa mu je za hitno liječenje kćeri isplatila 70 tisuća eura.

"Ljudi ne razmišljaju o tome da bi ih banka ili doktor mogli prevariti, osim toga smatram da i dalje velik broj ljudi zapravo ne zna što su Internet prijevare, važno je o tome govoriti i educirati ih", kaže Katarina Andrić, predsjednica Društva psihologa Vukovarsko-srijemske županije.

Web heroj

Policija kampanjom Web heroj educira o kibernetičkim prijevarama i savjetuje građane kako ih izbjeći.

"Koliko god bili financijski i informatički potkovani uvijek savjetujemo da pitaju neku još stručniju osobu da provjeri je li ta zarada toliko velika i je li ona realna", kaže Dragoslav Živković, glasnogovornik PU vukovarsko srijemske.

Nadrealna se čini i prijevara u kojoj se nakon pristupanja aplikaciji za povezivanje osoba 26-godišnjakinji obratila prevarantica i obećala joj vraćanje dečka s kojim je bila u vezi. Stvari velike vrijednosti za tu je uslugu uzela, ali dečka joj nije vratila. Prevaranti su očito spremni na sve pa potencijalnim žrtvama - opreza nikada dosta.