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Kontroverzna UFC zvijezda šokirala na vaganju: Pijan se ispovraćao po sebi

Kontroverzna UFC zvijezda šokirala na vaganju: Pijan se ispovraćao po sebi
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Foto: Joey Sussman/Zuma Press/Profimedia

Hokit je i dan ranije na pres konferenciji bio u središtu pozornosti

13.6.2026.
21:13
Sportski.net
Joey Sussman/Zuma Press/Profimedia
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UFC zvijezda u nastajanju, neporaženi Josh Hokit napravio je pravi šou na vaganju dan uoči UFC Freedom 250 eventa na kojem će se boriti protiv Derricka Lewisa.

Neporaženi Hokit (9-0) već je skrenuo pažnju na sebe izjavama uoči meča, a sada je otišao korak dalje i šokirao sve na vaganju. Hokit je došao pijan na vaganje, teturao je i čudno se ponašao, a onda se i ispovraćao po sebi dok je bio na vagi. 

"Pa što, možda sam sinoć pio“, rekao je. "Tko ne bi. Imam divovskog crnca koji me želi nokautirati. Ima najviše nokauta u povijesti UFC-a... Što vi gledate?“

 

 

Hokit je i dan ranije na pres konferenciji bio u središtu pozornosti. Hokit je na pozornicu stigao glumeći da je "normalan" i smiren, tvrdeći da pokušava kontrolirati svoj alter-ego kojeg naziva "Incredible Hok". Čim je uzeo mikrofon, počeo je s ironičnim isprikama, usput provocirajući politički vrh, ali i same borce.

"Je li ovo uključeno? ‘Incredible Hok‘ kaže da će uspavati Derricka Lewisa kao ‘Sleepy Joea‘, ali ja zapravo volim Derricka. Samo želim svima uputiti ispriku što sam prošli put upropastio konferenciju. Volim i Topuriju i Pereiru, to su mi omiljeni borci. Danas pred vama stoji samo obični Josh. Nervozan sam i dajem sve od sebe da ‘Incredible Hok‘ ne izađe van", kazao je američki borac.

UfcDerrick LewisVaganjePijan
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