Sve je spremno za 80. rođendan Donalda Trumpa: Proslaviti će ga UFC-om ispred Bijele kuće

Neposredno prije nedjeljne planirane večeri borbi u Bijeloj kući u čast 80. rođendana američkog predsjednika Donalda Trumpa, američki državni tajnik Marco Rubio potpisao je pismo namjere o uspostavljanju partnerstva s UFC-om, čiji je cilj promocija i širenje ovog natjecanja diljem svijeta.

UFC je najveća profesionalna liga unutar organizacije mješovitih borilačkih vještina MMA, a Rubio sada obećava pomoć i jačanje sportske diplomacije, javljaju agencije. Uvjeren je da će događaj mješovitih borilačkih vještina u Bijeloj kući privući puno veći interes od uprizorenja Shakespearea u parku u sklopu proslave 250. obljetnice američke neovisnosti.

Službeni datum 250. obljetnice SAD-a bit će 4. srpnja, ali Bijela kuća je u projekt uključila i Trumpov rođendan u nedjelju i iskoristila ga za politički marketing.

Arena s 4000 mjesta, s prepoznatljivim osmerokutnim kavezom, postavljena je na južnom travnjaku Bijele kuće za sedam borbi turnira Freedom 250. Državni tajnik očekuje da će nedjeljni događaj gledati otprilike milijardu ljudi iz svih sfera života.

Očito je i američki politički establišment prepoznao da je ovo događaj koji će privući veliku publiku te je spreman sufinancirati ga. Unatoč početnim najavama da će UFC pokriti procijenjene troškove događaja od 60 milijuna dolara, sudski dokumenti pokazuju da je sedam vladinih agencija uložilo značajne resurse i osoblje u događaj.Organizatori također očekuju više od 120 000 posjetitelja koji će gledati nedjeljne borbe na velikim ekranima nakon što su osvojili besplatne ulaznice na tomboli.

Rubio je UFC događaj u Bijeloj kući nazvao darom narodu.

"Bijela kuća je kuća naroda. Pripada narodu Sjedinjenih Država. Moguće gledati ovaj događaj s Bijelom kućom u pozadini kao dio proslave 250. obljetnice naše zemlje, mislim da je to dar američkom narodu.“

SAD će također iskoristiti ovu priliku za promociju svijetu, prema političkom vodstvu. Vjeruju da bi se događaj mogao proslaviti nastupima glazbenika ili Shakespearea, a očekuje se da će borci u poznatom oktagonu privući milijardu ljudi na male ekrane povodom 250. obljetnice neovisnosti SAD-a.

Međutim, ne dijele svi u SAD-u Rubiovo mišljenje. Projekt javnog integriteta podnio je tužbu sudu ranije ovog mjeseca kako bi spriječio planirani događaj, tvrdeći da je riječ o raširenoj korupciji i nezakonito održanom događaju. Optužuju Trumpa da je UFC-u dao pristup Bijeloj kući kako bi tamo održao privatni i profitabilan sportski događaj, što se nudi marketinškim dijelom događaja.

Događaj bi također prekršio pravila parka Bijele kuće koja zabranjuju sportske događaje tamo, zahtijevajući rezoluciju Kongresa i odobrenje okoliša za tribine i kavez.

Za UFC, ovaj događaj je povijesna prekretnica. Od skromnih početaka u Denveru u studenom 1993., kada o njemu nisu izvještavali ni lokalni Denver Post ili Rocky Mountain News u Coloradu, a borbe su bile meta ismijavanja, organizacija je izrasla u posao vrijedan milijardu dolara i pronašla put do najvećih pozornica.