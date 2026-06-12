Tko je Vlado Šikić? Njemački Hrvat koji je bio na pragu UFC-a stoji na putu Filipu Pejiću

Osječka dvorana Gradski vrt bit će 20. lipnja 2026. poprište dugoiščekivanog FNC 32 spektakla, a glavna borba večeri donosi sraz dva iskusna borca lake kategorije. Filipu "Nitru" Pejiću u oktogonu će se suprotstaviti Vladimir Šikić, Hrvat s njemačkom adresom, čija karijera i povratak u borilište izazivaju veliko zanimanje.

Vladimir Šikić (36) borac je čiji je put iskovan daleko od domaće scene. Godinama živi i trenira u Berlinu, u dvorani Spitfire Gym, gdje je izgradio reputaciju opasnog finišera. Njegov profesionalni omjer od 12 pobjeda, pet poraza i jednog neriješenog ishoda svjedoči o bogatom iskustvu, ali još više otkriva njegov stil. Ima čak 92 posto pobjeda prekidom, od čega sedam nokautom i četiri gušenjem, što potvrđuje opasnost u svim segmentima borbe. Iako nastupa pod njemačkom zastavom, Šikić je dobro poznato ime na regionalnoj sceni, a borba protiv Pejića njegova je prilika za povratak na velika vrata.

Prije dolaska u Fight Nation Championship, Šikić je brusio vještine u jakim europskim organizacijama. Posljednja dva nastupa odradio je u cijenjenom Oktagonu, protiv jakih protivnika kao što su Ronald Paradeiser i František Fodor. Iako je u oba meča upisao poraze, iskustvo borbi na tako visokoj razini je neprocjenjivo. Njegova karijera bilježi i epizodu u "The Ultimate Fighteru" (TUF 22), popularnom reality showu koji pobjedniku donosi ugovor s UFC-om. Šikićev put tamo prekinut je već u eliminacijskoj borbi zbog ozljede ramena, što je bio težak trenutak u karijeri. Visok 183 centimetra, Šikić se bori u lakoj kategoriji i posjeduje fizičke predispozicije za mečeve na najvišoj razini.

Borba protiv Filipa Pejića nije nova ideja. Dvojac se prvotno trebao sučeliti na FNC-ovoj priredbi u Münchenu, no meč je tada otkazan. Sada, u Osijeku, konačno će dobiti priliku odmjeriti snage. Za Šikića je ovo povratak u kavez nakon gotovo trogodišnje pauze; posljednji se put borio u rujnu 2023. protiv Fodora. Pejić je u najavi bio samouvjeren, izjavivši kako Šikić "na početku izgleda kao milijun dolara, ali koji se jako brzo troše", najavljujući brzi završetak. Ulog je golem, no posebno za Šikića. Pobjeda protiv bivšeg UFC borca katapultirala bi ga u sam vrh FNC-ove lake kategorije.