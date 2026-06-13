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IGRAČ CAVSA /

Uhićena velika zvijezda NBA lige, oglasio se i klub

Uhićena velika zvijezda NBA lige, oglasio se i klub
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Foto: Javier Rojas/Zuma Press/Profimedia

Izvješće na web stranici ureda sudskog tajnika navodi da će se sljedeće ročište održati 22. lipnja

13.6.2026.
20:46
Sportski.net
Javier Rojas/Zuma Press/Profimedia
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Velika zvijezda NBA lige i igrač Cleveland Cavaliersa, James Harden uhićen je u Houstonu u subotu zbog nezakonitog nošenja oružja. 

Hardenu je pronađeno oružje u automobilu, završio je u pritvoru, ali je pušten nakon što je platio jamčevinu od 100 dolara. Harden je uhićen u subotu ujutro u 3:41 po lokalnom vremenu. Izvješće na web stranici ureda sudskog tajnika navodi da će se sljedeće ročište održati 22. lipnja, što znači da će se tada razmotriti odluka o daljnjim koracima u ovom slučaju.

"Cleveland Cavaliersi su svjesni uhićenja Jamesa Hardena jutros i prikupljaju dodatne informacije. U kontaktu smo s Jamesom i njegovim zastupnikom te ćemo nastaviti pratiti razvoj događaja čim bude dostupan. Trenutno nemamo daljnjih komentara", stoji u priopćenju Cleveland Cavaliersa.

Harden je u NBA ligi od 2009. godine. Oklahoma City Thunder ga je draftirao kao trećeg ukupnog izbora te godine. Tijekom svoje 15-godišnje karijere, bek se kretao po cijeloj ligi, s nastupima u Houstonu, Brooklynu i Philadelphiji prije nego što se pridružio Clippersima, a zatim Cavsima.

U 26 utakmica regularne sezone s Clevelandom prošle godine, Harden je u prosjeku postizao 20,5 poena, 4,8 asistencija i 4,2 skoka po utakmici.

NbaJames HardenNošenje OružjaCleveland Cavaliers
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