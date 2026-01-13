Clippersi nastavili s 'renesansom' u utakmici u kojoj je Harden prestigao Shaqa, a Zubac utrpao devet koševa

Košarkaši Los Angels Clippersa nastavili su svoju "renesansu" u NBA ligi svladavši na svom terenu Charlotte Hornetse sa 117-109, a hrvatski centar Ivica Zubac u taj je uspjeh ugradio devet koševa uz 11 skokova i dvije asistencije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dvoboj je bio odlučen u četiri minute sredinom zadnje četvrtine kada su Clippersi serijom 15-1 minimalni zaostatak od 99-100 sedam minuta prije kraja pretvorili u nedostižnu prednost 114-101 tri minuta prije isteka vremena. Kawhi Leonard predvodio je strijelce Clippersa sa 35 poena, dok je James Harden sa 32 ubačaja stigao na deveto mjesto ljestvice strijelaca svih vremena pretekavši Shaquillea O'Neala. Harden je s učinkom u ponedjeljak navečer stigao do 28614 koševa u karijeri, dok se O'Neal zaustavio na 28596. Kod Hornetsa najefikasniji je bio LaMelo Ball sa 25 pogodaka.

Za Clipperse je ovo treća uzastopna pobjeda te 10. u zadnjih 12 utakmica, no tom serijom su samo ublažili katastrofalni ulazak u sezonu (6-21) pa su s omjerom 16-23 i dalje izvan kruga sastava koji bi se plasirali u posezonu, trenutačno su na 11. mjestu Zapadne konferencije, no potpuno su se približili Memphis Grizzliesima koji sa 17-22 drže 10. mjesto, zadnje koje vodi u "play-in". Hornetsi su 12. na Istoku sa 14-26.

Dario Šarić nije ulazio u igru za Sacramento Kingse koji su upisali drugu pobjedu zaredom svladavši kao domaćini Los Angeles Lakerse sa 124-112. DeMar DeRozan je sa 32 ubačaja predvodio Kingse kod kojih je Malik Monk s klupe dodao 26, dok Lakersima nije pomogla još jedna odlična predstava Luke Dončića koji je postigao 42 koša uz 8 asistencija i 7 skokova, dok je LeBron James dodao 22 poena. S omjerom 10-30 Kingsi su i dalje predzadnji na Zapadu, dok su Lakersi sa 23-14 na petom mjestu Zapada.

Tablice omogućuje Sofascore

Lanjski finalisti Indiana Pacersi postigli su treću uzastopnu pobjedu svladavši na svom terenu finaliste iz 2024. Boston Celticse sa 98-96. Pobjednički koš zabio je Pascal Siakam šest sekundi prije isteka vremena, gosti su se u preostalom vremenu odlučili pokušati tricom doći do pobjede, ali Derrick White nije bio precizan. Siakam je predvodio strijelce Indiane sa 21 košem, Jay Huff je dodao 20, dok su kod Bostona, koji je ovu utakmicu igrao bez bolesnog Jaylena Browna, najučinkovitiji bili Payton Pritchard sa 23 i White sa 18 ubačaja.

Indiana je s omjerom 9-31 i dalje zadnja na Istoku, dok je Boston sa 24-15 na trećem mjestu Istoka.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Majstorije Dominika Kuzmanovića protiv Njemačke, čak je i zabio gol