Što se događa na granicama nakon uvođenja novih pravila? HAK objašnjava: 'To je kombinacija dva faktora'

Na graničnim prijelazima jučer su uvedena nova pravila zbog kojih su se stvarale velike gužve. Generalna situacija na granicama je bolja, ali problemi su na jugu, gdje se čeka po 2 i pol do 3 sata. Na ostalim graničnim prijelazima, gdje bi se inače očekivalo dugo čekanje, ovog dana ga nije ni bilo.

RTL Danas razgovarao je s HAK-ovim izvjestiteljem Zvonimirom Vogrinecom o današnjem stanju na graničnim prijelazima.

"15 minuta nije neko čekanje na graničnom prijelazu - moram reći da je situacija stvarno sve bolja i bolja. Na većini prijelaza je maksimalno do pola sata čekanje, osim iznenađujuće na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Vitaljina 3 sata, Karasovići 2 sata i to su u ovom trenutku najduža čekanja", rekao je Vogrinec.

"Čekanje je kombinacija dva faktora u ovom trenutku. Znači primjena novog sustava izlaska i ulaska iz Europske unije, plus blagdani za vjernike koji slave pravoslavni Uskrs - i mislim da je to razlog za gužve koje smo imali ovog vikenda", nadodao je.

