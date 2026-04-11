Problemi s gorivom neće ugroziti sezonu, Tonči Glavina tu vidi priliku za nas

Hoće li problemi s gorivom ugroziti turističku sezonu koja je pred vratima objasnio je ministar turizma Tonči Glavina.

"Ova situacija koja se trenutačno događa može se na određeni način iskoristiti kao prilika. Naime, kao što znate, zbog ove situacije koja se događa imamo veliki broj otkaza, linija, aviolinija i konekcija, ali istodobno kao posljedica toga i potreba otvaranja nekakvih dodatnih linija. Mi se u ovom trenutku fokusiramo na to kako povećati broj linija, a ne kako ih smanjiti. Zbog toga sam imao sastanak ovaj tjedan s direktorima svih zračnih luka u Hrvatskoj, gdje smo htjeli od njih saznati konkretne informacije. Dakle, da li imaju podatke o bilo kakvim najavama otkazanih letova naše zračne luke. Nijedna nema nikakve najave otkaze letova. Čak, naprotiv, pregovaraju i pokušavamo pojačati avio promet, a mi smo kroz hrvatsku turističku zajednicu kroz naš program strateških projekata njima najavili da ćemo pokušati osigurati dodatna sredstva, tako da u ovom trenutku ne da imamo manji broj linija, nego da iskoristimo ovu priliku i stvorimo nekakve nove linije i konekcije s nekim destinacijama koje možda nismo imali, tako da mi se itekako trudimo da iz ovoga sve skupa izvučemo nekakvu dodatnu koristi i dodatnu priliku za hrvatski turizam", rekao je.