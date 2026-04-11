Plenković o pomoći Hrvatske u osiguranju Hormuškog tjednaca: 'Nije to za nas'

Cijeli svijet iščekuje rezultate mirovnih pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali i potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump traži uključivanje NATO-a u osiguranje plovidbe, a premijer Andrej Plenković poručuje "to nije za nas".

Hoće li sigurnu plovidbu Hormuškim tjesnacem osiguravati i NATO članice? Upravo je to na sastanku s glavnim tajnikom NATO-a zatražio američki predsjednik i saveznicima za rješenje dao rok od nekoliko dana, rekli su za Reuters europski diplomati. Trump u javnosti najavljuje pomoć, ali ne i čiju.

"Nemojte zaboraviti, mi ne koristimo tjesnac, druge zemlje ga koriste, tako da imamo i druge zemlje koje će se uključiti i pomoći, ali mi ga ne koristimo. Neće biti lako, neće biti... Reći ću ovako - otvorit ćemo ga prilično uskoro", poručio je Trump.

'Nije to realno za Hrvatsku'

No, od Hrvatske pomoć nitko nije tražio, odgovaraju iz Vlade.

"To mogu raditi neke veće države s većim sposobnostima", rekao je premijer i poručio kako to nije za Hrvatsku. "Niti nas je itko tražio niti smo mi u poziciji da imamo takve kapacitete. Nismo uopće to razmatrali, nije realno to", dodao je.

A je li realno da se uključi NATO?

"Treba imati u vidu činjenicu da je NATO savez organizacija kolektivne obrane rijetko djelovala izvan euroatlantskog prostora, a za bilo kakvo djelovanje naravno da je nužan i potreban konsenzus", rekao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Bez komentara danas je Domovinski pokret nakon što su jučer Trumpu dali snažnu podršku i poručili da mu Hrvatska mora iskazivati poštovanje. No, zato je o mogućem uključenju NATO-a u otvaranju Hormuza - šef SDP-a jasan.

"Ne. Ovo je rat Izrael i SAD-a protiv Irana ili Irana protiv zemalja u Zaljevu, onaj koji ga je zakuhao mora ga i riješiti. Dakle, ovo nije hrvatski rat", poručio je Siniša Hajdaš Dončić.

'To je vrlo kompleksno pitanje'

Ipak, da je NATO spreman odigrati ulogu u mogućoj misiji otvaranja Hormuškog tjesnaca, rekao je Mark Rutte nakon sastanka s Trumpom, koji prijeti da bi se Amerika iz vojnog saveza mogla povući.

"Ne vidim taj scenarij koji bi se mogao dogoditi da bi eventualno Sjedinjene Američke Države izišle iz NATO-a. Iako, sve je moguće. A kad bi to i bilo, to je duga procedura", rekao je Gordan Grlić Radman.

"Ako pratite malo njegove tvitove da je ujutro jedan tvit, navečer je drugi, sljedeći dan može biti treći, tko to može znati. Ne zna ni on, Saša je u pravu, mislim da to ni sam Trump ne zna, ovisi na koju se nogu digao ujutro", rekao je Hajdaš Dončić.

Da bi se već sutra trebala dići zajednička vojska Europske unije, poručio je španjolski premijer. I dok šef SDP-a smatra da o tome treba razgovarati u Saboru, ministar vanjskih poslova kaže: "Mislim da bi to u ovom trenutku bilo dupliciranje tog posla. Postavlja se i pitanje ako bi se i dogodila ta eventualna europska vojska, onda je i pitanje sjedišta, pitanje zapovijedanja, to je vrlo kompleksno pitanje".

Pa za sada sve ostaje na NATO-u kojeg američki predsjednik naziva "tigrom od papira".