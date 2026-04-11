Vlada ima novi trik za gorivo: PDV može pasti na 15 posto, ali ključni igrači su nezadovoljni

Kao jednu od mjera u borbi protiv energetske krize Vlada planira uvesti plivajući PDV na gorivo. U proceduru su uputili izmjene zakona koje bi omogućile smanjivanje stope do 15 posto. No dio ribara i poljoprivrednika, koji su najpogođeniji krizom, poručuju da ta mjera ništa nam ne znači.

I dok cijene goriva drastično rastu svaka dva tjedna, državne trošarine na dizel više se ne mogu smanjivati, a na benzinu je ostalo tek 7 centi za eventualnu korekciju. Pa Vlada uvodi novu mjeru kako bi mogla i dalje intervenirati u cijenu - plivajući PDV.

"To je alat na raspolaganju. Ne znači da ćemo ga koristiti. Ako dođe do velike eskalacije, onda da. Ali ako bude u okvirima u kojima su sada, a naše cijene u odnosu na okruženje su niže, to je u slučaju ako treba", rekao je Andrej Plenković.

Što ako Vlada smanji PDV?

PDV na gorivo sada iznosi 25 posto, a izmjenama zakona Vlada bi ga uredbom mogla spustiti do 15 posto.

Na primjer, ako bi Vlada smanjila PDV s 25 na 15 posto, tada bi cijena benzina s trenutnih 1.66 pala na 1.53, odnosno prosječni spremnik bi bio 6 i pol eura jeftiniji. Ako bi pak PDV na dizel bio 15 posto, tada bi litra umjesto 1.85 koštala 1.70, odnosno 7 i pol eura manje po spremniku.

Država od PDV-a na gorivu godišnje zaradi 980 milijuna eura. Pa bi primjena stope PDV-a od 15 posto godinu dana značila minus u blagajni od 380 milijuna eura, kažu u Ministarstvu financija.

No to uopće ne mora biti tako, objašnjava porezni savjetnik.

"Smanjenje stope PDV-a može rezultirati time da uopće nema manjka za proračun u iznosu PDV-a koji se će se stvarno, u smislu novca ostvariti", objasnio je porezni savjetnik Ivan Čevizović.

Plus, dio koji treba uzeti u obzir je dio PDV-a koji plaćaju poduzetnici. Njima je stopa PDV-a nevažna. Oni koji su u sustavu PDV-a odbijaju ga kao predporez od svojih ulaznih računa.

Mali distributeri

Jedan od takvih je ovaj vlasnik dviju koćarica iz Dubrovnika. Smanjenje stope PDV-a ne znači mu ništa, jer kaže, dobiva povrat. Od početka energetske krize,mjesečni troškovi porasli su mu 22 tisuće eura. Ministar poljoprivrede, kažu nam ribari, obećao im je pomoć u roku od 10 dana.

"Nitko ne može raditi s gubitkom, to je nemoguće. Ja sam prije početka krize ukrcao 65 tona goriva i to je za nekih 40 dana rada. I kad to ispucam sigurno ću dobrano razmislit što raditi", ispričao je vlasnik koćarica Dinko Cvjetović iz Dubrovnika.

Mali distributeri očekuju da ako Vlada smanji PDV, da se njima podigne marža. Ona je sada, objašnjavaju, za dizel i benzin ukupno gledajući 2.5 centa.

U INA-i kažu da ništa ne žele komentirati dok se zakon ne donese. Petrol plivajući PDV vidi kao dobar alat za djelovanje. Ali su ponovno kritični.

"Očekujemo da će Vlada voditi računa i o što priuštivijim cijenama energenata i o adekvatnim maržama distributera koje osiguravaju sigurnu opskrbu", stoji u priopćenju Petrola d.o.o.

"Nije to jedina zarada ljudi koji imaju benzinske pumpe. Imali smo već situaciju, marža je već bila ovolika u krizi prije 4 godine. Može se to sve izdržati", nadodao je Plenković.

Smanjenje europskih trošarina

Uz plivajući PDV, Vlada pokušava dobiti odobrenje Europske komisije za smanjenje tzv. europskih trošarina.

Europska trošarina na benzin iznosi 36 centi, a dizel 33 centa.

"Po meni je to mjera koja je horizontalna i može koristiti svima. Jer sve države članice se nalaze manji više u sličnoj situaciji", rekao je Plenković.

Kada će Europska komisija Hrvatskoj odgovoriti, u Vladi ne znaju. A izglasavanje plivajućeg PDV-a premijer najavljuje do kraja travnja.