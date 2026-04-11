FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
300 MOTORA

Dalmatinski bajkeri otvorili sezonu, ali s humanom notom: 'Družimo se i pomognemo potrebitima'

Uz zvuk motora danas su se povezali Trilj i Kaštela. Otvorena je nova moto sezona, ali s humanom notom. Treću godinu zaredom šest dalmatinskih moto klubova okupilo se s ciljem pomoći onima kojima je najpotrebnije - ovoga puta Županijskoj udruzi slijepih. Riječ je o tradicionalnom defileu bajkera koji se održava drugog vikenda u travnju i koji je postao prepoznatljiv dalmatinski moto događaj.

VOYO logo
11.4.2026.
22:16
RTL Danas
BajkeriTriljKaštelaHumanitarna Akcija
VOYO logo
