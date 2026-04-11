Policija za siću prodavala mobitele, bicikle, mopede... 'Gdje god je nekaj za 5 do 10 eura, prvi smo u redu'

Velika gužva u zagrebačkoj policijskoj garaži. I to zbog posebne akcije.

Građani su dobili priliku po simboličnim cijenama kupiti bicikle, mobitele i druge predmete pronađene na raznim lokacijama, a koje vlasnici nikada nisu preuzeli.

Ispred garaže Policijske uprave zagrebačke od ranog jutra rijetko viđena gužva.

"A došao sam negdje oko pola osam", rekao je Mojmir iz Zagreba, dok je Željka ispričala: "Dovukla sam mamu ovdje, probudili smo se u šest/sedam da bi došli, hrpa ljudi, jedva smo ušli unutra".

Jer tko ne bi htio kupiti bicikl, mobitel i sunčane naočale za sveukupno 10 eura? U policijskoj garaži prodavao se i mobitel za 1 euro i bicikl za 5.

"Gdje je god nekaj za 5 do 10 eura, tu smo prvi u redu. Tu je uvijek gužva", rekla je Zagrepčanka Angelina.

Javna prodaja zagrebačke policije

A za niske cijene pobrinula se zagrebačka policija koja je organizirala javnu prodaju stvari koje vlasnici nisu podigli u zadnjih godinu dana.

"Radi se o predmetima koji su pronađeni na raznim mjestima, primjerice, u tramvaju vlakovima, na ulicama i trgovačkim centrima i koji nisu našli svog vlasnika", ispričala je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.

Ponuda je stvarno jedinstvena.

"Moram priznati da se i mi ponekad iznenadimo što se sve nađe, ove godine imamo jednog velikog plišanog medu koji je ostavljen u trgovačkom centru. Uvijek brojimo više od 100 bicikala što je vrlo interesantno građanima", nadodala Goatti.

Građani su mogli kupiti i mopede, torbe, kofere, ljestve, štapove za slabovidne osobe te novčanike. Raznolika ponuda za sve kupce.

"Došla sam u biti za sina po mobitel", rekla je Dragica iz Zagreba, a Zdravko nadodao: "Pa po tačke".

Što građani kažu na cijene?

Simboličnim cijenama su na kraju svi zadovoljni. "Cijene su O.K., nisu ništa povećavale od prije dvije godine, kad sam ja barem bila. Sve O.K.", kaže Angelina, a Adam: "Joj, samo da se više može nositi",

"Prezadovoljan, pet eura, to je to", kazao je Zdravko. No ovolike gužve, ipak nisu svi očekivali.

"Ne, nisam očekivala da će toliko, mislila sam da će doći par ljudi i da će znati samo policija pa su stavili tek toliko. Ovo mi je šok. Tolika navala", rekla je Željka.

Ipak, složni su kako bi ovakvih akcija trebalo biti više. Na kraju su ipak svi zadovoljni pa i država jer zarada ide u proračun.

"2023. godine u državni proračun uplaćeno je nešto više od 4500 tisuća eura", rekla je Goatti.

Sudeći po današnjoj gužvi, zarada će i ove godine biti dobra pa se već čeka iduća akcija u policijskoj garaži.