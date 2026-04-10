Može li Hrvatska izdržati novi val poskupljenja? Stiglo upozorenje: 'Nema povratka na staro'

Svaki novi globalni sukob najprije se osjeti na našim novčanicima, a benzinske postaje prva su linija udara.

Od početka sukoba u Iranu, hrvatski su vozači u nekoliko navrata punili rezervoare u dugim redovima, strahujući od novih poskupljenja. Iako je trenutačno na snazi dvotjedno primirje, neizvjesnost ne prestaje.

Ekonomski stručnjak Mladen Vedriš upozorava kako je ključno zaustaviti daljnji rast, jer bi svaki novi skok mogao biti poguban.

"Teško je očekivat da će cijene ići rikverc, ali je bitno da ne idu dalje gore. To je ključno pitanje da ne dođe do poskupljenja koje je onda lančano i utječe na standard svih nas građana i ekonomije i izvoznu konkurentnost, to je onda jedan lanac koji nema kraja i vrlo često se onda inflacija spiralno ponavlja“, naglašava Vedriš.

Najviša inflacija u eurozoni

Hrvatska se već sada bori s inflacijom od 4,8 posto, što je trenutačno najviša stopa u eurozoni. Iako su cijene goriva kod nas i dalje niže od prosjeka Europske unije, poskupljenje plavog dizela izravno je pogodilo poljoprivrednike.

"Cijenu poljoprivrednih proizvoda zasigurno će ugroziti troškovna strana. Troškovi rastu i povećanjem cijene plavog dizela i gnojiva Međutim poljoprivreda je ovisna o burzovnim kretanjima i cijena pšenice ne ovisi o troškovnoj strani nego burzovnim kretanjima", poručila je Nada Barišić iz Žitozajednice.

Stabilne cijene pšenice

Cijene pšenice, prema podacima Eurostata, danas su stabilne i kreću se oko 220 eura po toni.

Najveći skok dogodio se 2022. nakon početka rata u Ukrajini. Tada su cijene dosezale i do 1300 eura po toni. Već iduće godine uslijedio je pad na oko 300 eura po toni.

No cijene proizvoda s dodanom vrijednošću, poput kruha i tjestenine, smatraju stručnjaci, ne prate taj trend tako brzo.

"Nema nikad povratka na staro, jer ćemo se naviknuti na više cijene, a s druge strane, cijene inputa će otići gore. Otežavajuća okolnost je što dolazi turistička sezona kada uobičajeno u Hrvatskoj cijene poljoprivredno prehrambenih proizvoda rastu zbog veće potražnje odnosno potrošnje", rekao je Ivo Grgić, agronomski stručnjak.

'Možemo očekivati smirenje'

Distributeri pak obećavaju da primirje donosi i pad cijena.

"Sigurno je nama, proizvođačima i logističarima cijene podignuti u kratkom vremenu i onda kad se stvari poslože polako ići prema dolje. Ni jedna firma ne može sebi dopustiti raditi u negativnom prostoru. Tako da nakon povećanja cijena, koje se dogodilo preko noći možemo u narednim tjednima očekivati blago smirenje tog trenda", rekao je Stjepan Roglić iz Udruge trgovine i logistike.

Ako se to ne dogodi, ponovno će intervenirati država. Na stolu su novi Zakon o porezu i tzv. plivajući PDV. U slučaju rasta cijena goriva, PDV bi se snizio, a u slučaju pada cijena, PDV bi bio viši.