Širi se snimka s birališta: 'Apsolutno odvratno. S tim se suočavamo u Mađarskoj'
Društvenim mrežama kruži kontroverzna snimka s izbora u Mađarskoj. Naime, na jednom biralištu, kako stoji u objavi, osobama se ulazi u glasačke kabine kako bi se provjerilo jesu li glasale za stranku Fidesz Viktora Orbana.
"Izborna prijevara FIDESZA snimljena! Ljudi ulaze u glasačke kabine, ne dopuštajući građanima da glasaju privatno. Provjeravaju jesu li zaokružili 'ispravno'. Apsolutno odvratno. S tim se suočavamo u Mađarskoj", stoji uz objavu.
Do 17 sati srušen je apsolutni rekord izlaznosti. Na izbore je izašlo 74.23 posto birača, odnosno 5,587,935 ljudi.
Time je već nadmašen i dosadašnji rekord iz 2002., kada je ukupna izlaznost iznosila 73.5 posto. Za usporedbu, na izborima 2022. izlaznost u 17 sati bila je 62.9 posto.
