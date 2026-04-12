Širi se snimka s birališta: 'Apsolutno odvratno. S tim se suočavamo u Mađarskoj'

Društvenim mrežama kruži kontroverzna snimka s izbora u Mađarskoj. Naime, na jednom biralištu, kako stoji u objavi, osobama se ulazi u glasačke kabine kako bi se provjerilo jesu li glasale za stranku Fidesz Viktora Orbana.

"Izborna prijevara FIDESZA snimljena! Ljudi ulaze u glasačke kabine, ne dopuštajući građanima da glasaju privatno. Provjeravaju jesu li zaokružili 'ispravno'. Apsolutno odvratno. S tim se suočavamo u Mađarskoj", stoji uz objavu.

Election fraud by FIDESZ caught on tape! People are entering voting spaces, not letting the public vote privately. Theyre checking whether they crossed the "right" circle. Absolutely disgusting. This is what we're up against in Hungary. pic.twitter.com/nlxrQ6w99r — Wandy🇭🇺🇪🇺 (@Noirsoldat_) April 12, 2026

Do 17 sati srušen je apsolutni rekord izlaznosti. Na izbore je izašlo 74.23 posto birača, odnosno 5,587,935 ljudi.

Time je već nadmašen i dosadašnji rekord iz 2002., kada je ukupna izlaznost iznosila 73.5 posto. Za usporedbu, na izborima 2022. izlaznost u 17 sati bila je 62.9 posto.

