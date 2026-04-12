FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POLITIČKI PREOKRET /

Imamo fotografiju s birališta u Budimpešti: Prikazuje li ovo nadmoć pobjednika?

Imamo fotografiju s birališta u Budimpešti: Prikazuje li ovo nadmoć pobjednika?
×
Foto: RTL Danas

Prebrojavanje glasova i dalje je u tijeku, a konačni rezultat trebao bi biti poznat nakon 23 sata

12.4.2026.
21:03
Tesa Katalinić
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

Nakon što su se u 19 sati zatvorila birališta u Mađarskoj, počeli su stizati prvi rezultati. Do sada je izbrojano 29,21 posto obrađenih glasova.

Prema dosadašnjim rezultatima, stranka Tisza koju predvodi Peter Magyar uvjerljivo vodi sa 132 (37 s lista, 95 pojedinačno), dok koalicija Fidesz - KDNP Viktora Orbana za sada ima 59 (48 s lista, 11 pojedinačno).

Uvjerljivo vodstvo stranke Tisza potvrđuje i fotografija s birališta u Budimpešti na kojoj su prikazani glasački listići. Onaj stupac gdje su listići u korist Magyarove liste znatno je veći od onog za stranku Fidesz. 

Prebrojavanje glasova i dalje je u tijeku, a konačni rezultat trebao bi biti poznat nakon 23 sata.

Sve najnovije informacije možete pratiti OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako Orban ne želi odgovoriti na pitanje naše reporterke je li Janaf i dalje 'nepouzdan' partner

 

Izbori U MađarskojMađarskaViktor OrbanPeter Magyar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike