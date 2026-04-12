Imamo fotografiju s birališta u Budimpešti: Prikazuje li ovo nadmoć pobjednika?

Nakon što su se u 19 sati zatvorila birališta u Mađarskoj, počeli su stizati prvi rezultati. Do sada je izbrojano 29,21 posto obrađenih glasova.

Prema dosadašnjim rezultatima, stranka Tisza koju predvodi Peter Magyar uvjerljivo vodi sa 132 (37 s lista, 95 pojedinačno), dok koalicija Fidesz - KDNP Viktora Orbana za sada ima 59 (48 s lista, 11 pojedinačno).

Uvjerljivo vodstvo stranke Tisza potvrđuje i fotografija s birališta u Budimpešti na kojoj su prikazani glasački listići. Onaj stupac gdje su listići u korist Magyarove liste znatno je veći od onog za stranku Fidesz.

Prebrojavanje glasova i dalje je u tijeku, a konačni rezultat trebao bi biti poznat nakon 23 sata.

