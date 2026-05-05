Čujete jezive zvukove? Ne, vaš dom nije uklet, znanstvenici su otkrili stvarne uzroke

Osjećate li se ponekad nelagodno u podrumu? Čujete li neobjašnjive zvukove koji noću odjekuju starom kućom? Mnogi će za takve pojave okriviti nemirne duhove ili paranormalne sile, no znanost nudi znatno prizemnija, ali jednako fascinantna objašnjenja.

Nova istraživanja pokazuju da uzrok jezivih osjećaja često leži u starim cijevima, neispravnim instalacijama i igrama našeg vlastitog uma.

Duhovi u potkrovlju ili demoni u podrumu nisu odgovorni za paranormalne aktivnosti, tvrdi nedavna kanadska studija, koja glavnog krivca pronalazi u nečemu što uopće ne možemo čuti.

Znanstvenici su se usredotočili na infrazvuk, zvuk vrlo niske frekvencije, ispod 20 herca, koji je izvan praga ljudskog sluha. Iako ga svjesno ne registriramo, naša tijela itekako reagiraju na njegove vibracije.

Nečujni zvuk koji izaziva jezu

Stare zgrade, s dotrajalim ventilacijskim sustavima, strojevima ili vodovodnim cijevima, često su izvori infrazvuka. "Zamislite da posjećujete zgradu za koju se priča da je ukleta.

Raspoloženje vam se mijenja, postajete uznemireni, ali ne možete vidjeti ni čuti ništa neobično", objašnjava Rodney Schmaltz, profesor psihologije na kanadskom Sveučilištu MacEwan i voditelj istraživanja u jednoj izjavi.

"Velika je vjerojatnost da ste jednostavno izloženi infrazvuku. Ako vam je netko rekao da je zgrada ukleta, tu ćete uznemirenost pripisati nečemu nadnaravnom."

Kako bi dokazali ovu tezu, Schmaltz i njegov tim proveli su eksperiment s 36 sudionika. Svaka je osoba sjedila sama u sobi slušajući glazbu, dok su skriveni subwooferi za polovicu njih emitirali infrazvuk od 18 herca.

Rezultati su bili nedvosmisleni. Sudionici izloženi infrazvuku imali su povišenu razinu hormona stresa, kortizola, te su prijavili osjećaj veće razdražljivosti i nezainteresiranosti.

Zanimljivo, nisu mogli pouzdano reći je li infrazvuk bio prisutan ili ne, što dokazuje da naše tijelo reagira čak i kada naš um nije svjestan podražaja.

"Povećana razdražljivost i viši kortizol prirodno su povezani, no izloženost infrazvuku imala je učinak koji nadilazi tu prirodnu vezu", dodaje Kale Scatterty, doktorand sa Sveučilišta Alberta.

Iako je povišeni kortizol koristan evolucijski odgovor na trenutni stres, produljena izloženost može negativno utjecati na fizičko i mentalno zdravlje.

Nevidljivi neprijatelji u vašem domu

Infrazvuk je samo jedan od mnogih okolišnih čimbenika koji mogu stvoriti iluziju paranormalnog. Znanstvenici upozoravaju i na druge nevidljive prijetnje koje vrebaju u starim i loše održavanim prostorima.

Elektromagnetska polja i otrovna plijesan

Jaka ili fluktuirajuća elektromagnetska polja (EMF), koja mogu stvarati neispravne električne instalacije, povezuju se s osjećajem da vas netko promatra, glavoboljama, pa čak i vizualnim i slušnim halucinacijama.

Neka istraživanja sugeriraju da stimulacija određenih dijelova mozga može izazvati snažan osjećaj prisutnosti druge osobe u prostoriji.

Jednako opasna može biti i otrovna plijesan. Određene vrste plijesni, česte u vlažnim prostorima, ispuštaju mikotoksine. Njihovo udisanje može izazvati ozbiljne neuropsihijatrijske simptome, uključujući tjeskobu, depresiju, kognitivne smetnje poznate kao "moždana magla" i halucinacije.

Slične simptome, poput paranoje i priviđenja, može uzrokovati i trovanje ugljičnim monoksidom iz neispravnih uređaja za grijanje.

Moć sugestije i igre uma

Osim okolišnih faktora, ključnu ulogu igra i naša psihologija. Ako uđemo u kuću s reputacijom uklete, naš je mozak već pripremljen tražiti dokaze koji će potvrditi to uvjerenje.

Svaki propuh, škripa poda ili sjena u kutu oka postaje potencijalni dokaz postojanja duhova. Ovaj fenomen poznat je kao pristranost potvrde.

Zastrašujuća iskustva poput paralize sna, stanja u kojem je osoba budna i svjesna, ali se ne može pomaknuti, često se pogrešno tumače kao napad demona.

Tijekom tih epizoda mogu se javiti vrlo živopisne i zastrašujuće halucinacije, što dodatno pojačava doživljaj nadnaravnog napada.

Idući put kada osjetite neobjašnjivu jezu u nekom starom podrumu, zastanite na trenutak. Prije nego što zaključite da se radi o duhovima, razmislite o znanosti. Moguće je da uzrok nisu nemirne duše, već jednostavno - vibrirajuće cijevi.