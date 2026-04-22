Iznenadit će vas koliko ljudi tvrdi da je vidjelo duha: Dogodi li se i vama, imajte ovo na umu

Iako se vjerovanje u duhove često smatra dijelom folklora, jedno opsežno istraživanje uglednog centra Pew Research otkrilo je da je iskustvo s paranormalnim mnogo raširenije nego što se misli.

Naime, prema podacima istraživanja provedenog 2009. godine, 18 posto Amerikanaca izjavilo je da su vidjeli duha ili bili u njegovoj prisutnosti!

Složite ćete se, kada takvo što kaže gotovo svaka peta osoba, u pitanju nije zanemariv fakt, no izuzetno zanimljivo je kazati da se barem dio tih slučajeva može objasniti i već znanim medicinskim fenomenima kao što je Charles Bonnetov sindrom.

Charles Bonnetov sindrom stanje je koje uzrokuje vizualne halucinacije kod osoba sa značajnim oštećenjem vida, pa se tako pacijentima doista u nekim slučajevima čini da oko sebe vide figure koje se ne bi smjele tamo nalaziti, ne po zakonima prirode.

Kada mozak sam popunjava praznine

Taj sindrom nije znak demencije ili mentalne bolesti, već je neurološki fenomen i stručnjaci ga opisuju kao sindrom "vizualnog oslobađanja“.

Ukratko pojašnjeno, kada mozak zbog bolesti oka poput glaukoma, makularne degeneracije ili katarakte prestane primati dovoljnu količinu vizualnih informacija, pokušat će sam popuniti praznine, odnosno počet će stvarati vlastite slike pri čemu koristi pohranjena sjećanja ili potpuno izmišljene prizore.

Halucinacije mogu biti jednostavne i bezazlene, ali često su vrlo složene, živopisne i zastrašujuće. Tako osobe s CBS-om prijavljuju detaljne prizore životinja, zgrada, slapova, ponekad čak i fantastičnih bića poput zmajeva.

No, mogu se pojavljivati i lica poznatih ili nepoznatih ljudi, ponekad izobličena ili groteskna, a postoje i mnoga izvješća o ljudima koji vide svoje voljene preminule osobe tijekom takvih epizoda halucinacija (jako podsjeća na brojne priče o duhovima, zar ne?)

Iskustvo može duboko uznemiriti

Ti fantomski ljudi obično imaju ugodne izraze lica dok se motaju u jezivoj tišini i često uspostavljaju kontakt očima s promatračem, a zanimljivo je da se velik broj ovih imaginarnih likova opisuje kao da nose šešire, ponekad i uz raskošne kostime.

Unatoč tome što pacijenti u pravilu svjesni da ti prizori nisu stvarni, pogotovo oni koji se već neko vrijeme nose sa sindromom, iskustvo itekako može biti uznemirujuće, a najveći problem s kojim se suočavaju je strah od nerazumijevanja i stigme.

Nažalost, trenutačno ne postoji lijek za Charles Bonnet sindrom, a farmakološka terapija rijetko je potrebna i rezervirana je samo za najteže slučajeve u kojima halucinacije uzrokuju izniman stres.

Srećom, kod većine ljudi učestalost i intenzitet halucinacija s vremenom se spontano smanjuju, obično unutar 12 do 18 mjeseci, kako se mozak prilagođava novom stanju.

Objašnjava li Charles Bonnetov sva paranormalna iskustva? Naravno da ne, možda tek jedan manji dio, ali vrijedi imati na umu da ona figura koja se iznenada pojavila u trosjedu u vašem dnevnom boravku možda uopće nije neko onostrano biće, već je rani znak da trebate poći liječniku.