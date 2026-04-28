Obitelj začula buku iz groba nedavno pokopanog muškarca, slučaj je obavijen velom misterije

Nesvakidašnja, ali i vrlo misteriozna priča odvija se ovih dana u slovačkom selu Bijacovce. Naime, točno 18 dana nakon što je pokopala gospodina Františeka (65), jedna je obitelj začula neobjašnjive zvukove iz groba nakon što je došla zapaliti svijeće.

Šokirana obitelj smjesta je na mjesto događaja pozvala policiju, a ubrzo su na groblje stigli i vatrogasci te djelatnici pogrebne službe.

"Policija je čula isto što i mi, lupanje", izjavila je Maria, kći pokojnika, a medijima je rečeno da je lijes odmah otvoren te da je pokojnikovo tijelo zatečeno u istom položaju kao i prilikom pokopa.

Forenzičar je tijelo preminulog muškarca ponovno poslao na obdukciju, a slučaj je u međuvremenu privukao pozornost čitave Slovačke.

Mučio ga teški dijabetes

Šezdesetpetogodišnji František pokopan je 8. travnja na lokalnom groblju samo nekoliko metara od naselja u kojem je živio. Kako je prenio portal TV Noviny.sk, gospodina su mučili su ga razni zdravstveni problemi, među njima i teški dijabetes.

"Dva ili tri dana prije smrti amputirana mu je noga. Tada je navodno dobio trovanje krvi", izjavio je načelnik sela Jozef Kalinaj.

Obitelj je otad svakodnevno dolazila na njegov grob zapaliti svijeće, međutim 26. travnja molitvu tih ljudi prekinulo je kucanje.

"Dozivali smo ga tata i učinilo se da kao da govori, kao da je u jednom trenutku rekao je 'hou', odnosno upitao 'što'", izjavila je Sára, jedna od članica obitelji, uz čije se riječi nadovezao i Jozef:

"Treslo se kao da lupa po lijesu, a zatim se začuo i prasak u grobu. Uplašili smo se i pobjegli. Znate, nikad prije se nismo susreli s nečim takvim", opisao Jozef situaciju i napomenuo da je obitelj najprije otrčala k župniku u nadi da on može pomoći.

"Međutim župnik nije bio u tom trenutku kod kuće", pojasnila je Maria, koja je zatim o incidentu obavijestila policiju i pogrebnu službu.

Slučaj privukao more znatiželjnika

Slučaj je privukao na desetke znatiželjnika na lokalno groblje iz okolnih sela, a načelnik Kalinaj izrazio je mišljenje da su se u neposrednu blizinu groba najvjerojatnije naselili glodavci.

Ladislav Stríž, predsjednika Slovačkog udruženja pogrebnih i krematorskih usluga, izveo je sasvim drugu teoriju te je istaknuo kako nije moguće da živa osoba bude pokopana.

"Buka je također mogla biti uzrokovana činjenicom da je sunce sjalo na betonske rubnike i komponente", pojasnio je Stríž što se također moglo kriti iza misterioznih zvukova.

Bilo kako bilo, František je u utorak u 13:00 sati ponovno pokopan, a pogrebna je služba otvorila lijes na zahtjev ožalošćene obitelji jer se željela uvjeriti da se tijelo preminulog muškarca doista nalazi u njemu.

Što je obitelj čula tog 18. travnja, ostaje misterij.