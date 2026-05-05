Kako je nastao kultni 'Glup i gluplji'? Jeff Daniels: 'Agenti su me molili da ne glumim u filmu'

Glumac Jeff Daniels osvrnuo se na jednu od najpoznatijih uloga svoje karijere i otkrio da u trenutku donošenja odluke nije nedostajalo sumnji,a pogotovo su njegovi agenti bili sumnjičavi prema toj ulozi.

Naime, riječ je o kultnoj komediji 'Glup i gluplji' iz 1994. godine, u kojoj je Daniels glumio Harryja Dunnean. Film je kasnije postao jedan od najprepoznatljivijih filmova 90-ih, ali početak priče bio je sve samo ne siguran.

“Htio sam raditi komediju, a moji agenti su me pokušali odgovoriti od toga”, rekao je glumac.

Njihova zabrinutost bila je jasna: Daniels je tada gradio reputaciju ozbiljnog dramskog glumca, dok je Jim Carrey koji je glumio Lloyda Christmasa već bio u usponu kao komičarska zvijezda nakon uspjeha filma Ace Ventura.Postojala je bojazan da bi ga snažna Carreyjeva komična energija mogla potpuno zasjeniti.

Unatoč upozorenjima, Daniels je prihvatio ulogu. I to je bila odluka koja se pokazala ključnom za njegovu karijeru. Film 'Glup i gluplji' postao je veliki kino-hit, ostao tjednima na vrhu box officea i kasnije dobio i nastavak.

Daniels je 2019. u intervjuu za People priznao da je to bio rijedak trenutak kada nije poslušao savjet svojih agenata.

“Govorili su mi da me pokušavaju pretvoriti u ozbiljnog dramskog glumca. I da mogu raditi komediju, ali ne ovakvu ‘glupu’ komediju s tipom koji je upravo napravio Ace Ventura”, prisjetio se.

Dodao je i kako je svjesno riskirao jer je želio pokazati širinu svog talenta.

“Radio sam nezavisne filmove koji nisu zarađivali, ali sam znao da mogu više. Ako mogu napraviti 'Glup i gluplji' i ostati uz Carreya, a kasnije raditi drame koje sam radio, to je zapravo raspon.” zaključio je.

