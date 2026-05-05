Odbojkaši Gorice prkose svim problemima: 'Sami si financiraju dolaske, skupljaju i za benzin'

Da u Hrvatskoj uvjeti za sportaše uglavnom nisu na razini države članice Europske unije - stara je stvar. Ali, jedna ekipa prkosi svim problemima. Odbojkaši Gorice zagrijavaju se u hodniku jer nema dovoljno termina u dvorani, ali izborili su elitni rang i imaju najmlađeg trenera u Hrvatskoj. Priču iz Velike Gorice ima Helena Barić.

Dok čekaju na svoj termin u dvorani - zagrijavaju se u hodniku. Upravo ovdje počinje njihova priča o uspjehu. Priča o klubu koji je godinama imao velik san i ekipi koja nije pustila da nestane.

"Studenti koji su došli iz cijele Hrvatske. Došli su tu u Zagreb. Ima đaka iz Zagreba iz Velike Gorice i Siska dolaze neki. Sami si financiraju te dolaske, skupljaju i za benzin. Roditelji im pomažu", rekao je Marko Barunović, predsjednik Odbojkaškog kluba Gorica.

Sve ovo dodatno nevjerojatnim čini i to što ekipu vodi najmlađi trener u seniorskom ekipnom sportu - tek su mu 22 godine.

"Zbog sebe sam završio taj trenerski tečaj. I igrom slučaja igrači moji, tj. ja s njima, smo tu sezonu ušli u prvu ligu. Trebao je trener, i tko bolji nego ozlijeđeni igrač, dokapetan tadašnje ekipe", rekao je Gašpar Škorić Budimir, trener Odbojkaškog kluba Gorica.

Sve lako rješavaju

I dok je on na klupi, uz njega je i kapetan momčadi - kao produžena ruka na terenu.

"Kad ima te nekakve volje i želje, sve te neke popratne stvari, dolasci na treninge, organiziranje prijevoza. I to sve, to su nekakvi minorni problemi koji se lako rješavaju", rekao je Matej Šakota, kapetan Odbojkaškog kluba Gorica.

A na isti način razmišlja i cijela ekipa. Jedan od igrača u istom je danu odradio posao, selidbu u Solinu i stigao na utakmicu u Kaštela.

"Da sam nešto drugo mogao raditi, onda bi vjerojatno bilo teško, ali svi imamo preveliku želju za pobijediti, tako da mislim da se bilo tko od ovih dečki našao u mojoj poziciji da bi isto napravio", rekao je Karlo Pejić, odbojkaš Gorice.

I upravo ta upornost na kraju ih je dovela do najvišeg ranga hrvatske odbojke. Od iduće sezone neki imaju skromna očekivanja, zadržati prvoligaški tj. super ligaški status.

A neki malo manje skromna - 'Da osvojimo Super ligu!'

No, prije osvajanja Super lige, na redu su ipak neke druge stvari.

Jesi položio vozački?

"Nisam još."

A ti?

"Nisam još, ali ja bar nisam pao kao on! Strašno..."

I tako, uz smijeh na treningu, jedna stvar je vrlo jasna - na kraju dana, sve se svodi na ljubav prema sportu. A ovi dečki tu ljubav žive svaki put kad stanu na teren.

