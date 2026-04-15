Odbojkašica iz Kenije igra za Mladost i obožava Hrvatsku, a evo kako se bori sa sarmom

Odbojkaška sezona došla je do vrhunca, a priliku za povrat naslova na Savu imaju odbojkašice Mladosti. Ove sezone dodatno su se pojačale – stigla je kenijska reprezentativka i olimpijka Pamella Owino, prva Afrikanka u povijesti kluba. Priču iz Doma odbojke ima Helena Barić.

Put od Kenije do Hrvatske dug je više od 6 tisuća kilometara, ali odbojka je Pamellu Owino dovela upravo u Zagreb - iako u početku to nije bio njezin dječji san.

"Nisam se počela baviti time jer sam to voljela, nego jer sam imala cilj. Moja srednja škola nudila je stipendije za odbojkašice i nogometaše, a moja obitelj nije bila dobrostojeća."

Stipendija je prerasla u karijeru, a karijera u olimpijski nastup u Parizu.

Kada je došla u Hrvatsku iz Finskog kluba Viesti znala je, naravno, samo za Luku Modrića i Dubrovnik, ali brzo je zavoljela ovaj grad.

"Ljudi su jako srdačni. Mogu samo reći da sam daleko od kuće, ali se osjećam kao kod kuće. Volim svoje suigračice, volim stručni stožer, volim svoje trenere i ljude koji ovdje rade jer su mi sada kao obitelj."

Izvan terena - prilagodba na novi život. Pa i na hrvatsku kuhinju.

"Meso i kupus. Znam da ću neke ljude naživcirati, ali ja uvijek maknem kupus i pojedem samo meso."

Najveće oružje

A uz nju, novo pojačanje na početku sezone bio je i trener.

Talijan Riccardo Boieri uz aut-liniju ne miruje ni sekunde, u jednoj utakmici napravio je čak 14 tisuća koraka, za Pamellu kaže da je jedno od najvećih oružja Mladosti.

"Pamella je jedna od osoba s najvećim srcem koje sam ikad upoznao. Za nas je jako važna igračica. Jedna je od najboljih koje je ovaj klub imao posljednjih godina", rekao je Boieri.

To dokazuje i na terenu. Prva je Afrikanka u povijesti kluba i u skoro svakoj utakmici svojoj momčadi donese najviše poena.

Za Mladost je sve jasno, čeka ih finale protiv Ribole Kaštela i pokušaj povratka titule na obalu Save.

Imala je i poruku na swahiliju.

"Idemo Mladost! Mi smo pobjednice, svima ćemo im dokazati. Čak i ako nije zlato, i dalje smo zlatne!"

