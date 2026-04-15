Nakon skijanja i juda, na redu odbojka? 'Prošle godine su potrošili preko 150.000 eura na kartici'

Lavina je krenula sa skijališta i neće se zaustaviti. Mogla bi prekriti gomilu hrvatskih sportskih saveza. Nakon što je USKOK otkrio da je iz Skijaškog saveza nestalo 30 milijuna eura, sada su istražitelji upali i u Judo savez. Nekako slutimo da to nije zadnji savez koji će biti pod istragom.

Gradonačelnik Oroslavlja, Viktor Šimunić, koji u slobodno vrijeme istražuje razne čudnovate račune raznih saveza, razgovarao je u studiju RTL Direktu s voditeljem, Ivanom Skorinom.

Evo sada znamo napokon odgovor na pitanje: Viktore, kaj bi ti štel biti? Viktor bi štel biti USKOK-ov istražitelj ili?

Ma ne, ja se bavim redovno svojim poslom. Međutim, u svoje slobodno vrijeme, vikendima, praznicima, kad god zateknem da bi nekakve brojke bile sumnjive, malo "zapiknem" nos i počnem istraživati.

Prije nego što se dotaknemo toga što, moram vas pitati - zašto?

Pa zato jer želim da naši ljudi u našoj državi bolje žive. Jako jednostavno. Dakle, mi smo danas stvorili sustav u kojem jedni ljudi skupljaju boce, umirovljenici jedva preživljavaju, a drugi ljudi troše javni novac kao da je njihov.

Troši se javni novac na kupnju vila na Ibizi, u Monaku, ja ne znam gdje, kupuju se auti, peglaju se kartice. Znači, mi se prema javnom novcu ponašamo kao da je to naše. Dakle, mi smo zadužili sportske saveze, pogotovo ljudi koji su dugo godina tamo.

E pa, zašto ja ne bih onda? Ja imam pravo na to. Kaj sam ja sve uložio u svoj život za to? To je takav narativ.

Prije koliko ste krenuli "čačkati"?

Pa slučajno prije tri godine.

Sad kad smo saznali sve ovo za Pavleka, tada ste istupili sa svojim prvim izjavama oko Skijaškog saveza. Idemo se prvo baviti tim kakav je vaš odnos sa Skijaškim savezom i komunikacija koja je išla iz toga.

Dakle, ja sam svim savezima, ne, gotovo svim najvećim savezima, poslao zahtjev za pravo na pristup informacijama. Kratko da kažem, to pravo imaju svi građani ove države. Svi imaju pravo pitati kamo ide javni novac ili bilo koje drugo pitanje – imate pravo to pitati, važno je to istaknuti. Na to sam dobio brdo idiotskih odgovora.

Skijaški savez je tražio preko 6400 eura da mi dostavi bankovne izvode. Dakle, moj upit je bio za bankovne izvode za 2025. godinu. Ono što je bilo zapravo ironično je da su tajnik koji je to potpisao i računovodstveni servis koji je izdao tu ponudu oboje završili u pritvoru kad je krenula ta afera.

Na kraju, naravno, još nisam dobio podatke Skijaškog saveza, a vjerujem da će biti zanimljivi jednog dana kad ih dobijem. A ono na što nisu navikle naše institucije jest da je netko uporan i da ide do kraja i da stvarno dobije te podatke. A pošto ja već iz ranijih slučajeva imam presudu Visokog upravnog suda da imam pravo na te podatke, vjerujem da ću doći do svih...

Vi niste dio istrage? Nije vas tijekom istrage za Pavleka nitko kontaktirao?

Ne, nisam dio istrage. To se tako pojavilo kako se pojavilo sa Skijaškim savezom, ali sad idemo dalje.

Kolega Ivan Pandžić je u 24sata objavio ovo za Judo savez prošli tjedan. Sad imamo USKOK-ove istražitelje koji kopaju, dakle još ništa nisu našli - barem službeno, koji su službeno ušli u Judo savez. Što se tu dogodilo?

Opet se moramo malo vratiti unatrag da bude jasno. Nakon što sam ja poslao prema svim savezima upit, Hrvatski olimpijski odbor organizira sastanak gdje je okupio najvišu kremu našeg sporta i gdje se razgovaralo o mojim zahtjevima.

Dakle, jedina točka tog sastanka bili su moji zahtjevi i na kojem je, navodno, dogovoreno da se podaci ne daju i da treba zaštititi sport od ljudi poput mene. To su, navodno, zaključci s tog sastanka i nakon tog...

Siguran sam da će oni to demantirati, da je to dogovoreno, tako da moram odmah to uzeti s rezervom.

Sve je u redu, ali poslao se predložak savezima s kojim odgovorom da se ide. Međutim, nakon toga je Hrvatski olimpijski odbor reagirao da će mi iskrcati i dovesti u Oroslavlje kamione papira pa nek ja to istražujem.

Nakon toga je krenula lavina i počeli su se ljudi masovno javljati te iznositi svoje probleme iz svojih sportova – javljali su se treneri, sportaši, menadžeri. Svi su počeli koristiti tu priliku da se pokuša nešto promijeniti i pokrenuti. I nakon toga kreće ovo što se dogodilo u Judo savezu.

A ja vam mogu reći, moram još naravno istaknuti jednu stvar, a to je da je Odbojkaški savez dostavio podatke. Dakle, i kad pogledate te podatke, samo kratko da vam spomenem da je Odbojkaški savez u 2025. godini potrošio preko 150.000 eura na Visa Gold kartici. Od toga preko 50.000 eura ide na hranu, na "gablece". Ponovno dolazimo u situaciju da se javni novac troši svakako.

Možda je to opravdano?

Ja sam u sustavu pet godina. Ja sam gradonačelnik grada Oroslavja pet godina. Pošto sam se i ja javno eksponirao vezano za sve ovo, počeli smo i mi dobivati upite.

Baš su i moji izvlačili jer je netko tražio reprezentaciju. Dakle, ajmo to reći pandan tome. Za 2024. i 2025. godinu, mi u te dvije godine imamo proračun negdje 14 milijuna eura. Mi smo potrošili 15.000 eura. Proračun Odbojkaškog saveza je negdje oko 7–8 milijuna eura. 150.000 eura ide na kartice. Samo na kartice.

Ali imamo tu još i vađenje gotovine s bankomata. I baš slučajno niti jedna isplata s tog bankomata nije ispod 500 eura. Sve isplate su po 500 eura. Možda je to sve opravdano, ali u današnje vrijeme – gotovina? Zašto?

To sad govorite o Odbojkaškom savezu. To su nove informacije koje do sada nisu izašle. Moram to uzeti s rezervom. Mi do sada nismo uspjeli ništa provjeriti, ali sigurno će se o tome pričati narednih dana. Samo se za kraj vratimo Judo savezu. Taj neki obrazac koji se spominje i ta treća tvrtka preko koje se nešto isplaćuje?

To je obrazac koji se pojavljuje u više saveza. Ja sad neću imenovati nijedan savez, ali vidljivo je iz svih ovih informacija koje su meni dostupne da su svi povezani – javne firme, savezi i nekakvi posrednici. I svugdje se događaju nekakve slične stvari.

30 do 40 posto sredstava se mora vratiti. Dakle, imamo situacije…

Koji obrazac? Samo pitam za tu treću tvrtku. Što se događa?

Imamo posredničku firmu. Oni to tako nazivaju. I to je u redu kad je to privatni novac. Ali kad je javni novac, imate posredničku firmu koja ima pristup nekoj javnoj firmi, koja može srediti nekakvo sponzorstvo ili donaciju. Ali onda zauzvrat traži da se njima isplati određeni postotak sredstava. I to je modus operandi mnogih.

Ovo u Judo savezu koje mi čitamo iz dana u dan – to je kokošarenje. Danas glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora kaže da to nije baš tako. Govori se o nekakvim demantijima.

A postoji pisani trag gdje on naručuje ljetovanje za svog sina od odgovornih u Judo savezu. Dakle, o čemu mi pričamo?

On je rekao, ako se ne varam, baš večeras za RTL, da je njegov sin pokušao platiti to ljetovanje, ali nije uspio jer se storniralo na neki način.

Pa dobro, mislim, opet postoje papiri koji sve mogu pokazati. Postoji puno papira.

Je li vas itko iz USKOK-a kontaktirao?

Ne.

Ako vas kontaktiraju?

Ja sam na raspolaganju.