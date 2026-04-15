Krajač ekskluzivno za RTL Danas: 'Tražili su me 50.000 € da ne objave kompromitirajući materijal'

Nakon istrage u Hrvatskom skijaškom savezu policija je, po nalogu USKOK-a, ušla i u Hrvatski judo savez.

Zbog sumnji u nepravilnosti u trošenju novca izuzeli su dokumentaciju nakon niza medijskih napisa o troškovima poput ljetovanja, ali i spornog načina financiranja pojedinih aktivnosti.

Ističe se kako je sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, plaćeno sedmodnevno ljetovanje u hotelu Parentium u Poreču. Osim samog smještaja za njega i djevojku, hotel je ispostavio račun na kojem je vidljivo da je mlađi Krajač 40 puta išao za šank na bar pored bazena, lounge bar i koristio minibar. Samo na piće je otišlo skoro tadašnjih 2800 kuna.

O svemu smo razgovarali sa Sinišom Krajačem.

Kako komentirate ove teške optužbe? Jeste li oštetili Hrvatski judo savez i sportaše?

Ne, ne smatram da sam oštetio niti judo savez, niti sportaše.

Je li Vas strah što će USKOK-ovi istražitelji pronaći u dokumentima koje su odnijeli?

Ne, ne, apsolutno ne.

Je li policija, nakon Judo saveza, bila i u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora?

Ne, niti je Hrvatski olimpijski odbor predmet istrage.

Je li Vaš sin boravio u luksuznom hotelu u Poreču s djevojkom na račun Judo saveza?

Moj sin je bio, u periodu koji se navodi, u Poreču. Naravno, to je bio poziv, ustvari, meni, na poziv glavnog tajnika Hrvatskog judo saveza. Ja nisam mogao doći u tom periodu. On je rekao, pošto su tvoji dečki judaši, puno su radili na eventima i organizaciji judo natjecanja, nikad nisu ništa dobili plaćeno za to pa reci nekome od dečkiju da dođe u tom periodu. Prihvatio je Zvonimir taj poziv i dečko je došao dolje. Ono što je vrlo važno istaknuti je to da je on sve ono što se navodi, platio na recepciji kada je odlazio iz hotela. Platio je svojom karticom za što imam dokaze. Imam izvod iz banke, transakciju. Nakon toga je to stornirano. Zašto je to stornirano? To morate pitati, u to vrijeme, tajnika Hrvatskog judo saveza, Hrvoja Lindija ili Plavu lagunu iz koje su naredili da se to stornira. Ono što je vrlo bitno naglasiti je to da novac za smještaj nije plaćen iz državnog proračuna, niti judo saveza, niti iz Hrvatskog olimpijskog odbora, niti iz sponzora čak. Tko je to stornirao? To ćete morati istražiti kod njih. Hrvatski judo savez nije platio račune moga sina. Nakon određenog vremena, kada je Ana Krauthacker i Hrvoje Lindi, kada su zbog svojih nepravilnosti dobili otkaz u Hrvatskom judo savezu, pojavila mi se Ana Krauthacker u uredu, na preporuku Hrvoja Lindija, i tražila me 50.000 eura da ne objavi kompromitirajući materijal.

Foto: RTL Danas

To su teške optužbe. Imate li za to dokaze?

Apsolutno. Imam i svjedoke koji su bili sa mnom.

Jeste li ju prijavili?

U to vrijeme sam te prijetnje smatrao nevažećima jer ja nemam nikakav problem. Prvo što sam Vam rekao, nije plaćeno s računa Hrvatskog judo saveza, nije plaćeno iz državnog proračuna, nije plaćeno od nigdje gdje bi oštetio sportaše ili bilo koga u tom lancu. Nakon toga što nisam pristao na 50.000 eura, došla je ponovno, mislim da s odvjetnikom, ponovno sam imao svjedoka i rekla da bi se zadovoljila i s 30.000 eura. Naravno da sam odbio bilo kakve ucjene i takve uvjete. I rekla je da će morati s tim izaći. Evo, desilo se to što se desilo i samo mogu pretpostaviti onda zašto je storniran i ovaj račun mog sina. Dakle, da je netko htio piti i jesti na račun, bilo čiji, pa zbog čega bi provlačio karticu?

Hoćete li sada prijaviti gospođu Krauthacker?

Postupci su u tijeku pa ne bih htio govoriti o tome.

Možete li reći hoćete li ili nećete?

Pa naravno.

Prijavit ćete ju?

Naravno.

Spominje se da ste Vi također bili za vikend u tom hotelu. Je li to točno? Jeste li ondje bili na račun Judo saveza?

To je, ponovno, ne na račun Judo saveza, ponovno na poziv glavnog tajnika Hrvoja Lindija. Tamo je koliko se sjećam, a već je prošlo dosta vremena, bio neki njihov neformalni sastanak, bilo je još tih judaša. Mislim da im je u posjeti bio i netko iz Europske federacije, ali sigurno je bilo na poziv.

Bili ste tamo poslovno?

Bio sam. Pa ne bježim od toga da sam bio. Ali nije plaćeno, ponovno, iz računa Judo saveza, niti iz računa Hrvatskog olimpijskog odbora, niti iz državnog proračuna.

To ste platiti svojim novcem?

Ne, to je platila tvrtka Concorda, koliko je meni poznato.

Nakon svega, hoćete li podnijeti ostavku?

Pa nemam razloga.

Demanti Ane Krauthacker

Ana Krauthacker poslala je demanti na izjavu Siniše Krajača koju je dao na RTL televiziji. Demanti prenosimo u cijelosti:

S obzirom na iskaz koji je gospodin Siniša Krajač dao danas na RTL televiziji te je isti objavljen danas u popodnevnim satima, u ime i prema uputama naše stranke gospođe Ane Krauthacker očitujemo se kako slijedi:

Gospođa Krauthacker NIKADA nije tražila nikakve novce od gospodina Krajača niti bi ga ucjenjivala.

Gospodin Krajač je bio prisutan na sastanku u kojem je tražio da se HRVATSKI JUDO SAVEZ i gospođa Krauthacker dogovore oko mirnog rješenja radnih sporova koji se vode kod Općinskog radnog suda u Zagrebu. O nikakvih 50 niti 30 tisuća Eura nije bilo riječi te je nejasno kako je gospodin Krajač uopće došao do navedenih iznosa. Za sve postoji i pisana prepiska. Ujedno su punomoćnik gospođe Krauthacker i punomoćnica (odvjetnicu) HRVATSKOG JUDO SAVEZA razgovarali u ime svojih stranaka oko moguće dogovora i mirnih rješenja sporova. Stoga naša stranka u potpunosti odbacuje ove klevetničke tvrdnje i traži javnu ispriku gospodina Krajača ili će biti primorana pokrenuti sudski postupak protiv njega.