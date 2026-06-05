Evo kada i gdje gledati kvalifikacije i glavnu utrku Velike nagrade Monaka

raspored za vikend /

Vikend u Monte Carlu donosi jedno od najprestižnijih i najzahtjevnijih natjecanja u kalendaru Formule 1,Veliku nagradu Monaka 2026.

Subota, 6. lipnja, rezervirana je za završne pripreme i ključni dio vikenda. Treći slobodni trening na rasporedu je od 12:30 sati, nakon čega slijede kvalifikacije, najvažniji dio dana i jedan od najiščekivanijih trenutaka cijele sezone. Početak kvalifikacija zakazan je za 16:00 sati, a prijenos je dostupan na RTL2 i platformi Voyo.

Vrhunac vikenda slijedi u nedjelju, 7. lipnja. Program započinje uvodnom studijskom emisijom Formula na RTL-u u 14:00 sati na glavnom kanalu RTL-a. Točno u 15:00 sati starta utrka za Veliku nagradu Monaka, koja će se moći pratiti uživo na RTL-u te putem streaming platforme Voyo.