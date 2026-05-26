Dva mumificirana tijela pronađena u ruševnoj zgradi u Austriji

U jednoj napuštenoj ruševnoj zgradi u Salzburgu pronađena su dva mumificirana tijela. Austrijska policija nakon jezivog otkrića intenzivno istražuje slučaj. Identitet preminulih nije poznat, piše Fenix. Kuća je bila predviđena za rušenje. Nakon sablasnog otkrića istraga se vodi punim intenzitetom. Policija ne zna je li riječ o nesreći, prirodnoj smrti ili ubojstvu.

Tijela su pronašli prolaznivi koji su bili u noćnom izlasku neposredno nakon ponoći. Oba tijela bila su već mumificirana. To znači da su vjerojatno mjesecima, a možda čak i godinama, neotkrivena ležala u propaloj zgradi. Posebno je tužno što ih, čini se, do sada nitko nije prijavio kao nestale.

Kriminalisti sada pokušavaju utvrditi identitet preminulih osoba. Moguće je da se radi o paru ili o beskućnicima. Zasad nije poznat čak ni njihov spol. Obdukcija koju je naložio sud trebala bi donijeti prve tragove i rasvijetliti ovaj misteriozni slučaj.