STRAŠNO OTKRIĆE /

Dva mumificirana tijela pronađena u ruševnoj zgradi u Austriji

Dva mumificirana tijela pronađena u ruševnoj zgradi u Austriji
Foto: Daniel Scharinger/imago stock&people/Profimedia

Tijela su pronašli prolaznivi koji su bili u noćnom izlasku neposredno nakon ponoći

26.5.2026.
9:12
Tajana Gvardiol
U jednoj napuštenoj ruševnoj zgradi u Salzburgu pronađena su dva mumificirana tijela. Austrijska policija nakon jezivog otkrića intenzivno istražuje slučaj. Identitet preminulih nije poznat, piše Fenix. Kuća je bila predviđena za rušenje. Nakon sablasnog otkrića istraga se vodi punim intenzitetom. Policija ne zna je li riječ o nesreći, prirodnoj smrti ili ubojstvu. 

Tijela su pronašli prolaznivi koji su bili u noćnom izlasku neposredno nakon ponoći. Oba tijela bila su već mumificirana. To znači da su vjerojatno mjesecima, a možda čak i godinama, neotkrivena ležala u propaloj zgradi. Posebno je tužno što ih, čini se, do sada nitko nije prijavio kao nestale.

Kriminalisti sada pokušavaju utvrditi identitet preminulih osoba. Moguće je da se radi o paru ili o beskućnicima. Zasad nije poznat čak ni njihov spol. Obdukcija koju je naložio sud trebala bi donijeti prve tragove i rasvijetliti ovaj misteriozni slučaj.

Mumificirano TijeloAustrijaSalzburgPolicijaIstraga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
