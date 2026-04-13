KRAJ REŽIMA /

Teške optužbe nakon Orbanovog poraza: 'Soros je preuzeo Mađarsku'

Teške optužbe nakon Orbanovog poraza: 'Soros je preuzeo Mađarsku'
Foto: Nicolas Landemard/Zuma Press/Profimedia

Oporbena stranka Tisza osvojila je 138 od 199 mjesta u mađarskom parlamentu

13.4.2026.
9:29
Erik Sečić
Uvjerljivi poraz aktualnog mađarskog premijera Viktora Orbana na nedjeljnim parlamentarnim izborima komentirao je i tehnološki tajkun Elon Musk.

"Soroseva organizacija preuzela je Mađarsku", odgovorio je Musk Alexu Sorosu na svojoj platformi X. Soros je ranije u svojoj objavi istaknuo da je mađarski narod ponovno preuzeo svoju zemlji te snažno odbacio ukorijenjene korupcije i strano uplitanje. 

Alex Soros je sin Georgea Sorosa, američkog financijera mađarskog porijekla, investitora i filantropa te osnivača Zaklade otvoreno društvo (OSI). 

Rekordna izlaznost 

Podsjetimo, oporbena stranka Tisza osvojila je 138 od 199 mjesta u mađarskom parlamentu. Budući premijer Peter Magyar nakon osvajanja dvotrećinske većine poručio je da su oslobodili mađarsku i riješili se oporbenog režima. 

Prema preliminarnim podacima, izlaznost je iznosila rekordnih 80 posto. 

