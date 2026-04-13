Teške optužbe nakon Orbanovog poraza: 'Soros je preuzeo Mađarsku'

Uvjerljivi poraz aktualnog mađarskog premijera Viktora Orbana na nedjeljnim parlamentarnim izborima komentirao je i tehnološki tajkun Elon Musk.

"Soroseva organizacija preuzela je Mađarsku", odgovorio je Musk Alexu Sorosu na svojoj platformi X. Soros je ranije u svojoj objavi istaknuo da je mađarski narod ponovno preuzeo svoju zemlji te snažno odbacio ukorijenjene korupcije i strano uplitanje.

*Soros Organization has taken over Hungary — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2026

Alex Soros je sin Georgea Sorosa, američkog financijera mađarskog porijekla, investitora i filantropa te osnivača Zaklade otvoreno društvo (OSI).

Rekordna izlaznost

Podsjetimo, oporbena stranka Tisza osvojila je 138 od 199 mjesta u mađarskom parlamentu. Budući premijer Peter Magyar nakon osvajanja dvotrećinske većine poručio je da su oslobodili mađarsku i riješili se oporbenog režima.

Prema preliminarnim podacima, izlaznost je iznosila rekordnih 80 posto.

