Orbanov poraz izazvat će potrese od SAD-a do Rusije: Evo kome je ovakav rasplet olakšanje

Čak 16 godina duga vladavina mađarskog premijera Viktora Orbana završila je teškim izbornim porazom u nedjelju što će izazvati političke potrese od Washingtona do Moskve, piše POLITICO u svojoj analizi.

Najautokratskiji čelnik EU-a, ujedno bliski saveznik i američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, izgubio je uvjerljivom većinom na nedjeljnim parlamentarnim izborima na koje je izašlo najviše Mađara u demokratskoj povijesti te zemlje.

Nakon prebrojanih 99 posto glasova, njegov protivnik Peter Magyar osvaja 138 od 199 mjesta u parlamentu. Orbanova stranka Fidesz osvojila je tek 55.

Orban je sa suzama u očima priznao poraz: "Što god se dogodilo, služit ćemo svojoj zemlji i mađarskoj naciji iz oporbe".

S druge strane ushićeni Magyar teatralno stežući mađarsku zastavu izašao je na pozornicu na obali Dunava uz zvukove pjesme Franka Sinatre "My Way", dok su njegovi pristaše klicali i otvarali šampanjac. "Zajedno smo oslobodili Mađarsku", rekao je.

Put promjene

Uvjerljiva pobjeda osigurat će mu nadmoćnu većinu u parlamentu, čime će moći mijenjati ustav i razotkriti ključne stupove Orbanove "neliberalne demokracije". To podrazumijeva ukidanje premijerove čvrste kontrole nad pravosuđem, državnim tvrtkama i medijima.

Ključno je pritom da je Magyar pozvao mađarskog predsjednika Tamása Sulyoka, koji ima pravo veta na zakone, da odstupi.

Magyar je najavio da će mu prvo putovanje u inozemstvo biti u Poljsku, drugo u Austriju, a treće u Bruxelles "kako bi dobio sredstva koja Mađari zaslužuju" - referirajući se na milijarde eura zamrznute gotovine EU zbog Orbanovog nazadovanja demokracije.

Politico procjenjuje da će Orbanov odlazak biti veliko olakšanje za Europsku uniju, čije je sistemske slabosti godinama iskorištavao, a nedavno i pomogao Putinu da blokira zajam vrijedan 90 milijardi za Ukrajinu. Magyar nije precizirao hoće li ukloniti mađarski veto na zajam, ali je u nedjelju navečer općenito govorio o rješavanju "neriješenih pitanja“ s europskim susjedima.

Udarac Trumpovom MAGA pokretu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je nedavno ušao u izravni sukob s Orbanom, čestitao je Magyaru kazavši da su Ukrajinci "spremni unaprijediti suradnju s Mađarskom".

Težak gubitak mađarskog premijera također je bolan udarac Trumpovom MAGA pokretu, kojeg je Orban smatrao talismanom za vlastiti antiimigrantski, kršćansko orijentirani nacionalizam.

Trump je uoči izbora ponudio potporu Orbanu s posjetima državnog tajnika Marca Rubia i potpredsjednika J.D. Vancea. Ali nije mogao ništa učiniti da preokrene rezultat izborne utakmice i nezadovoljstvo Mađara zbog posrnulog gospodarstva i korupcije.

Magyarova stranka Tisza ide prema osvajanju dvotrećinske većine, čime bi mogla provesti pravosudne reforme kojima bi mogla ponovno doći do zamrznutih EU fondova i poništiti godine demokratskog nazadovanja pod Orbanom. Vjeruje se da će smijeniti pristaše Fidesza s ključnih pozicija, uključujući predsjednika i šefa Ustavnog suda.

Nova vlada također bi mogla ukinuti strukture Fidesza koje pod svojim utjecajem drže 80 posto medija, zaključuje se u analizi.

