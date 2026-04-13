Mali Magyar je u sobi iznad kreveta držao poster Orbana: 'Ponekad je težak i nestrpljiv'

Peter Magyar odrastao je u Budimpešti. Kao dijete, iznad kreveta je imao poster Viktora Orbana - u to vrijeme vodeće figure prodemokratskog pokreta u zemlji.

Orban je bio jedna od političkih figura koje su krasile zidove njegove spavaće sobe, priznao je Magyar u podcastu prošle godine. Bilo je to vrijeme kada je dijelio uzbuđenje zbog promjena u zemlji nakon sloma komunizma.

Sada 45-godišnji Magyar pretvorio se u pokretačku snagu za svrgavanje Orbana, čijih su 16 godina na vlasti pretvorile Mađarsku u "Petrijevu zdjelicu za neliberalizam".

Malo tko je mogao predvidjeti meteorski uspon Magyara i njegove stranke Tisza. "Nevjerojatno brzo je izgradio oporbeni pokret", primijetio je za Guardian Gábor Győri iz Policy Solutionsa, instituta za politička istraživanja u Budimpešti.

"Nikada u povijesti posttranzicijske Mađarske nismo vidjeli stranku koja se ovako brzo uzdiže", dodao je.

Ili mu se dive ili im je antipatičan

Oni koji poznaju Magyara ili mu se dive ili im je antipatičan. Mnogi hvale pokret koji je izgradio i disciplinu koju pokazuje putujući zemljom, držeći i do šest govora dnevno. Istovremeno ga opisuju kao čovjeka brze naravi i ponekad grubog stila.

Drugi ga vide kao savršenog kandidata za veličinu trenutka. "Mislim da, kao i svi političari, može biti teška osoba", kaže Tamás Topolánszky, filmaš koji je bio dio tima koji je posljednjih 18 mjeseci pratio Magyara radeći na filmu o širim promjenama koje zahvaćaju mađarsko društvo.

Topolánszky je Magyara opisao kao autentičnog i strastvenog, ali i kao nekoga tko je ponekad znao biti nestrpljiv.

Iza objektiva, Topolánszky je pratio Magyara dok je obilazio sela i gradove diljem Mađarske, postupno smanjujući apatiju koja je dugo karakterizirala mađarsku politiku. "Energija na tim skupovima bila je nešto što nikada prije nisam doživio“, priznao je.

Magyarovom jedinstvenom usponu doprinijele su i njegove duboke veze s Orbanovom strankom Fidesz. Velik dio života proveo je družeći se s njezinim elitnim unutarnjim krugovima. Među bliskim prijateljima bio je Gergely Gulyás, Orbanov šef kabineta. Osim toga, od 2006. bio je u braku s Judit Vargom, bivšom ministricom pravosuđa Fidesza. Služio je kao mađarski diplomat u Bruxellesu i obnašao je visoke dužnosti u državnim tijelima.

U središte pozornosti dospio je 2024. nakon što se saznalo da je Orbanova vlada, koja je godinama gradila ugled na obrani kršćanskih obitelji i zaštiti djece, pomilovala muškarca osuđenog za pomaganje u prikrivanju skandala seksualnog zlostavljanja u dječjem domu. Varga, od koje se Magyar u međuvremenu rastao, dala je ostavku kao i mađarska predsjednika Katalin Novak.

Insajder iz 'trulog sustava'

Uslijedila je Magyarova žestoka objava na društvenim mrežama gdje je optužio dužnosnike Fidesza da su žrtveni jarci dviju žena i da se "skrivaju iza ženskih suknji".

Nastavio ih je kritizirati, uznemirujući mađarsko društvo kao istaknuti insajder koji je sada razotkrivao djelovanje onoga što je opisao kao truli sustav. Prema Magyarovim riječima, Fidesz je bio "politički proizvod“ koji se plasirao građanima dok su dužnosnici širili svoju moć i bogatstvo na štetu običnih Mađara.

Poruka je snažno odjeknula u vrijeme kada su se mnogi u zemlji borili s rastućim troškovima života, pogoršanjem javnih usluga i plaćama koje su dugo stagnirale. Nakon što se u ožujku 2024. na prosvjedu koji je predvodio Magyar okupilo otprilike 35 000 ljudi, započeo je svoj pokret.

Iako je kao bivši član Fidesza privukao pozornost ljudi, to mu je istovremeno kompliciralo politički život. U Topolánszkyjevom dokumentarcu Proljetni vjetar, Magyara su pitali s kime se sada druži. Nakon stanke, odgovorio je: "To je dobro pitanje. Teško je reći imate li prave prijatelje u ovakvoj situaciji".

Unatoč više od dvije godine kampanje i izbornom programu na 240 stranica, detalji o tome što će Magyar točno učiniti ostaju nejasni. Velik dio toga je namjeran: vodio je tijesnu kampanju, držeći se poruke dok je nastojao izbjeći pružanje materijala za procijenjenih 80 posto mađarskih medija koje kontroliraju lojalisti Fidesza.

Što će napraviti?

"On je pravi mračni konj“, rekao je Győri: "Ne znamo puno o njemu".

Uz izuzetak migracija, gdje je najavio da će zauzeti oštriji stav od Orbana ukidanjem programa za strane radnike, Magyar se obvezao ukinuti mnoge problematične dijelove Orbanova programa.

Obećao je vratiti demokratski sustav kontrole i ravnoteže, popraviti odnose s Europskom unijom kako bi se oslobodili zamrznuti fondovi EU te suzbiti korupciju. Obećao je i okončati ovisnost o ruskoj energiji do 2035. godine, istovremeno težiti "pragmatičnim odnosima" s Moskvom.

Govoreći o Ukrajini, najavio je da će nastaviti Orbanovo protivljenje slanju oružja toj zemlji i ubrzanom ulasku u EU.

A kakav stav će zauzeti po pitanju Pridea, kojeg je Orban zabranio? "On se jednostavno ne bavi rodnim i seksualnim manjinama. Svi pretpostavljaju da će biti puno otvoreniji po tim pitanjima nego što je bila Fideszova vlada i to je vjerojatno točno, ali on o tome ne govori. Ovo je nagađanje", zaključuje Gyori.

Nakon nadmoćne pobjede i svrgavanja Orbana s vlasti nakon 16 godina, otvara se pitanje što je vlada predvođena Magyarovom Tiszom realno moći učiniti?

Fidesz je tijekom desetljeća i pol napunio mađarsku državu, medije i pravosuđe svojim lojalistima. Nije jasno kako će oni reagirati na promjenu vlade.

"Kada je riječ o Peteru Magyaru, postoje i upitnici i uskličnici. Ali mađarsko društvo je to prihvatilo", ocjenjuje mađarski neovisni zastupnik i dugogodišnji Orbanov kritičar Ákos Hadház.

