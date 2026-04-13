'Gotovo je': Budimpeštom se nakon pada Orbana orila pjesma, pogledajte ove prizore!

Tisuće ljudi okupilo se na ulicama glavnog mađarskog grada nakon zatvaranja biračkih mjesta i objave rezultata prema kojima je oporbena stranka Tisza Petera Magyara nakon 16 godina svrgnula s vlasti Orbanov Fidesz.

Budimpešta se do ranih jutarnjih sati pretvorila u zonu zabave - ljudi su plesali ispred pubova, a vozači trubili u automobilima dok su pristaše Tisze slavile uvjerljivu pobjedu na ključnim izborima u nedjelju.

Izbori, na kojima je, prema preliminarnim podacima, zabilježena rekordna izlaznost od 80%, okončali su 16-godišnju vladavinu desničarskog premijera Viktora Orbana, a za Mađare koji su nazdravljali i mahali zastavama u glavnom gradu to je značilo glasanje za europsku orijentaciju zemlje i obnovu demokracije koju su Orban i njegova vlada narušavali od 2010. godine.

Poznati Lančani most u Budimpešti je osvijetljen mađarskim nacionalnim bojama dok su se deseci tisuća ljudi zabavljali uz obalu Dunavu - mašući zastavama Mađarske i Europske unije. Neki su nazdravljali šampanjcem u papirnatim čašama.

"Osjećam se nevjerojatno! Stvarno nevjerojatno! Nikad nisam mislila da će se ovo zapravo dogoditi. Molim se za ovo već 16 godina, tako da sam super sretna“, rekla je Szilvia, pristaša Tisze, prenosi Reuters.

Gradskom podzemnom željeznicom odjekivalo je skandiranje i pjevanje, čuli su se uzvici "gotovo je". Drugi pristaše Tisze slavili su na raveu ispred kultne zgrade parlamenta.

"Ovo je velika proslava, jako sam sretan. Čekao sam ovo već neko vrijeme. Nadam se da će novo vodstvo, novi premijer, zaista biti vođa svih Mađara, kako je rekao", dodao je Tiszin pristaša Sandor Zoletnik.

"Tako smo sretni što Orbana više nema", "Nismo vjerovali da će se to promijeniti", istaknula je grupa mladih koji su se grlili i skakali od sreće.

Zanimljivo, Orbanova stranka Fidesz imala je najmlađu podršku među mlađom generacijom, iako je izravno pokrenuta 80-ih kao oporbeni pokret mladih.