Kad će ovako u Hrvatskoj? Ovo je nestvarno: Pogledajte izlaznost na mađarskim izborima

Birališta u Mađarskoj zatvorena su u 19 sati na povijesnim izborima koje je obilježila rekordna izlaznost, a koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana.

Birači su trebali izabrati između nacionalističkog premijera Orbana kojemu bi to bio peti mandat ili promjene vlade s proeuropskim konzervativcem Peterom Magyarom.

Do 18,30 sati glasalo je 77,8 posto birača, objavilo je izborno povjerenstvo, dok je na prošlim parlamentarnim izborima 2022. do tog vremena na birališta izašlo 67,8 posto birača.

Sve najnovije informacije pratite OVDJE.

Izlaznost u glavnom gradu Budimpešti bila je 80,96 posto do 18,30 sati, prenosi mađarska agencija MTI.

Oko 8 milijuna građana imalo je pravo glasa na izborima za parlament od 199 mjesta.

Izbori se smatraju najvažnijom odlukom birača od demokratske tranzicije 1989.-90.

Agencija dpa piše da nakon zatvaranja birališta neće biti izlaznih anketa niti projekcija, ali se očekuju djelomični rezultati kasnije u nedjelju navečer.

