SVAKA ČAST SUSJEDI /

Kad će ovako u Hrvatskoj? Ovo je nestvarno: Pogledajte izlaznost na mađarskim izborima

Kad će ovako u Hrvatskoj? Ovo je nestvarno: Pogledajte izlaznost na mađarskim izborima
Foto: Ferenc ISZA/AFP/Profimedia

Oko 8 milijuna građana imalo je pravo glasa na izborima za parlament od 199 mjesta

12.4.2026.
20:12
Hina
Birališta u Mađarskoj zatvorena su u 19 sati na povijesnim izborima koje je obilježila rekordna izlaznost, a koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana.

Birači su trebali izabrati između nacionalističkog premijera Orbana kojemu bi to bio peti mandat ili promjene vlade s proeuropskim konzervativcem Peterom Magyarom.

Do 18,30 sati glasalo je 77,8 posto birača, objavilo je izborno povjerenstvo, dok je na prošlim parlamentarnim izborima 2022. do tog vremena na birališta izašlo 67,8 posto birača.

Sve najnovije informacije pratite OVDJE

Izlaznost u glavnom gradu Budimpešti bila je 80,96 posto do 18,30 sati, prenosi mađarska agencija MTI.

Oko 8 milijuna građana imalo je pravo glasa na izborima za parlament od 199 mjesta.

Izbori se smatraju najvažnijom odlukom birača od demokratske tranzicije 1989.-90. 

Agencija dpa piše da nakon zatvaranja birališta neće biti izlaznih anketa niti projekcija, ali se očekuju djelomični rezultati kasnije u nedjelju navečer.

POGLEDAJTE VIDEO:Rekordna izlaznost na izborima u Mađarskoj: Analitičari prednost daju jednom kandidatu

Izbori U MađarskojViktor OrbanPeter MagyarIzlaznost BiračaIzlaznostBirališta
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
