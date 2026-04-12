Pogodak Livaje, majstorije Rebića i sporna situacija: Pogledajte najzanimljivije kadrove

NIZ HAJDUKA

Nogometaši Hajduka upisali su četvrtu prvenstvenu pobjedu u nizu, na svom su Poljudu u susretu 29. kola HNL-a s minimalnih 1-0 (1-0) pobijedili Goricu.

Jedini je pogodak postigao Marko Livaja već u četvrtoj minuti. Unatoč brojnim šansama Splićana ostao je to do kraja jedini gol Hajduka koji je opet smanjio zaostatak za vodećim Dinamom koji ima sedam bodova više.

