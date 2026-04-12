Najcrnji dani za londonskog velikana: Novi poraz i korak bliže drugoj ligi

Nogometaši Tottenham Hotspura sve su bliže ispadanju u drugu englesku ligu nakon što su u prvoj utakmici pod vodstvom novog trenera Roberta De Zerbija izgubili sa 0-1 na gostovanju kod Sunderlanda u susretu 32. kola Premier lige.

Otkaz hrvatskom stručnjaku Igoru Tudoru tijekom reprezentativne stanke nije pokrenuo momčad koja je na gostovanju kod sastava iz sredine ljestvice ostala bez postignutog pogotka, a na kraju i bez boda.

Strijelac jedinog gola bio je Mukiele (61).

Tottenham je stoga šest kola prije kraja u zoni ispadanja, 18. sa 30 bodova, dva manje od 17. West Ham Uniteda, a tri manje od Leeds Uniteda i Nottingham Foresta. Sunderland je 10. sa 46 bodova.

Vodi Arsenal sa 70 bodova, devet manje uz dvije utakmice manje ima drugi Manchester City.

POGLEDAJTE VIDEO: Lude izjave, atraktivni nokauti i iznenađenja: Pogledajte najbolje trenutke FNC-a 29