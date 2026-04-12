Najcrnji dani za londonskog velikana: Novi poraz i korak bliže drugoj ligi
Otkaz hrvatskom stručnjaku Igoru Tudoru tijekom reprezentativne stanke nije pokrenuo momčad
Nogometaši Tottenham Hotspura sve su bliže ispadanju u drugu englesku ligu nakon što su u prvoj utakmici pod vodstvom novog trenera Roberta De Zerbija izgubili sa 0-1 na gostovanju kod Sunderlanda u susretu 32. kola Premier lige.
Otkaz hrvatskom stručnjaku Igoru Tudoru tijekom reprezentativne stanke nije pokrenuo momčad koja je na gostovanju kod sastava iz sredine ljestvice ostala bez postignutog pogotka, a na kraju i bez boda.
Strijelac jedinog gola bio je Mukiele (61).
Tottenham je stoga šest kola prije kraja u zoni ispadanja, 18. sa 30 bodova, dva manje od 17. West Ham Uniteda, a tri manje od Leeds Uniteda i Nottingham Foresta. Sunderland je 10. sa 46 bodova.
Vodi Arsenal sa 70 bodova, devet manje uz dvije utakmice manje ima drugi Manchester City.
