Novi skandal u talijanskom nogometu: Novac 'ispod stola' za poziv u reprezentaciju

Situacija u talijanskom nogometu ne smiruje se nakon neuspjeha u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Italija će treći puta zaredom propustiti SP, a već su poslom platili izbornik Gattuso, šef delegacije Buffon i predsjednik saveza Gravina.

Međutim, taj neuspjeh dodatno je razotkrio probleme u talijanskom nogometu, a ulje na vatru je dodao i predsjednik Napolija Aurelio De Laurentiis koji je u intervjuu za američki CBS iznio šokantne optužbe. "U talijansku reprezentaciju igrači se pozivaju primanjem novca na crno od agenata: to je neprofesionalno, ali događa se..."

Ovo su uistinu ozbiljne optužbe, a koliko ima istine u tome vjerojatno će se saznati. U talijanskom nogometu traje remont nakon trećih neuspješnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Inače, De Laurentiis je jedan od kandidata za novog predsjednika saveza.

