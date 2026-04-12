NASTAVLJA SE KAOS /

Novi skandal u talijanskom nogometu: Novac 'ispod stola' za poziv u reprezentaciju

Foto: Roberto Ramaccia/Alamy/Profimedia

U talijanskom nogometu traje remont nakon trećih neuspješnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

12.4.2026.
16:35
D.F.
Situacija u talijanskom nogometu ne smiruje se nakon neuspjeha u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Italija će treći puta zaredom propustiti SP, a već su poslom platili izbornik Gattuso, šef delegacije Buffon i predsjednik saveza Gravina.

Međutim, taj neuspjeh dodatno je razotkrio probleme u talijanskom nogometu, a ulje na vatru je dodao i predsjednik Napolija Aurelio De Laurentiis koji je u intervjuu za američki CBS iznio šokantne optužbe. "U talijansku reprezentaciju igrači se pozivaju primanjem novca na crno od agenata: to je neprofesionalno, ali događa se..."

Ovo su uistinu ozbiljne optužbe, a koliko ima istine u tome vjerojatno će se saznati. U talijanskom nogometu traje remont nakon trećih neuspješnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Inače, De Laurentiis je jedan od kandidata za novog predsjednika saveza.

POGLEDAJTE VIDEO: Nedoh na mukama, pogledajte na što je ličila njegova noga

Talijanska Nogometna ReprezentacijaAurelio De LaurentiisGennaro GattusoTalijanski NogometTalijanski Nogometni Savez
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike