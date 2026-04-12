TREĆI STRIJELAC LIGE /

Kakav dan za hrvatskog golgetera: Dobio mural pa zabio novi gol

Foto: Ricardo Larreina/Shutterstock Editorial/Profimedia

12.4.2026.
16:10
Hina
Nogometaši Osasune i Betisa odigrali su 1-1 u Pamploni, u prvom nedjeljnom ogledu 31. kola španjolske La Lige, a novi je gol postigao hrvatski napadač Ante Budimir.

Gosti iz Seville su brzopotezno poveli, u sedmoj minuti je strijelac bio Ezzalzouli. Do odmora je Osasuna uspjela izjednačiti. Kao i često ove sezone dosuđen je novi jedanaesterac za klub iz Pamplone, a opet je strijelac bio hrvatski reprezentativac Ante Budimir.

U drugom poluvremenu nešto je bolji bio domaćin. Odlične dvije šanse je imao Victor Munoz, ali rezultatskih promjena do kraja dvoboja nije bilo te je svaka momčad osvojila po bod.

Budimir je za domaći sastav igrao do 82. minute te je postigao 16. ligaški pogodak ove sezone. Nalazi se na trećem mjestu ljestvice strijelaca iza Mbappea i Muriqija.

U ponedjeljak se igra zadnja utakmica ovog kola, a sastaju se Levante - Getafe.

Ante BudimirLa LigaOsasunaReal Betis
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
