Kakav dan za hrvatskog golgetera: Dobio mural pa zabio novi gol

Nogometaši Osasune i Betisa odigrali su 1-1 u Pamploni, u prvom nedjeljnom ogledu 31. kola španjolske La Lige, a novi je gol postigao hrvatski napadač Ante Budimir.

Gosti iz Seville su brzopotezno poveli, u sedmoj minuti je strijelac bio Ezzalzouli. Do odmora je Osasuna uspjela izjednačiti. Kao i često ove sezone dosuđen je novi jedanaesterac za klub iz Pamplone, a opet je strijelac bio hrvatski reprezentativac Ante Budimir.

U drugom poluvremenu nešto je bolji bio domaćin. Odlične dvije šanse je imao Victor Munoz, ali rezultatskih promjena do kraja dvoboja nije bilo te je svaka momčad osvojila po bod.

Budimir je za domaći sastav igrao do 82. minute te je postigao 16. ligaški pogodak ove sezone. Nalazi se na trećem mjestu ljestvice strijelaca iza Mbappea i Muriqija.

U ponedjeljak se igra zadnja utakmica ovog kola, a sastaju se Levante - Getafe.

POGLEDAJTE VIDEO: Džakić u 'velikom finalu' sredio Želvu u njegovom domu