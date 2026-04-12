Velika čast u Španjolskoj: Hrvatski reprezentativac dobio status kakav rijetki imaju

Španjolska Osasuna odala je posebno priznanje hrvatskom reprezentativcu Anti Budimiru, koji je postao dio velikog murala posvećenog 105-godišnjoj povijesti kluba u Pamploni. Prvoligaš iz Primere time je na simboličan način obilježio svoju bogatu tradiciju, a među 65 elemenata koji prikazuju ključne trenutke klupske povijesti istaknuto mjesto zauzeo je upravo Budimir.

Mural, dug 22 metra i visok 4,5 metara, nalazi se unutar stadiona El Sadar, na prvom katu sjeverne tribine, odmah ispod dijela koji podsjeća na originalnu fasadu stadiona iz 1967. godine. Djelo je lokalnog umjetnika poznatog kao LKN, koji je projekt nazvao „El Legado – Ondarea”. Kako navode iz kluba, riječ je o vizualnoj posveti više od stoljeća dugoj povijesti Osasune, koja će biti stalno izložena navijačima i posjetiteljima stadiona.

Na muralu dominira prikaz Ante Budimira u prepoznatljivoj proslavi pogotka, čime je hrvatski napadač dodatno potvrđen kao jedna od ključnih figura novije klupske povijesti. Osasuna je u službenoj objavi istaknula kako djelo predstavlja svojevrsni pregled identiteta kluba kroz 65 odabranih simbola i osoba koje su obilježile njegov razvoj.

Budimir je u Osasunu stigao u listopadu 2020. iz Mallorce, a tijekom boravka u Pamploni izrastao je u jednog od najvažnijih igrača. Prošle sezone postao je najbolji strijelac kluba u povijesti nastupa u La Ligi, dok je ukupno u 211 utakmica postigao 88 pogodaka, čime je stekao status klupske legende i jednog od miljenika navijača.

Zanimljivo, raniji radovi umjetnika LKN-a s motivima Budimira bili su izloženi po gradu, a stanovnici Pamplone imali su priliku preuzeti dio tih radova kao uspomenu na rekord hrvatskog napadača.

Ove sezone Budimir nastavlja s odličnim igrama, uz 17 pogodaka u 34 nastupa, a njegov Osasuna u nedjelju dočekuje Betis. Upravo će tada navijači prvi put uživo vidjeti novi mural unutar El Sadara.

POGLEDAJTE VIDEO: Stanković: 'Iako izlazim uz srpske nacionalističke pjesme, nisam nacionalist'